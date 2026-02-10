香港金像獎公布入圍名單 古天樂「網內互打」2作品角逐影帝 舒淇《女孩》雙料入圍導演
【緯來新聞網】第44屆香港電影金像獎今（10日）揭曉入圍名單，麥浚龍執導的《風林火山》成為此次入圍大贏家，入圍「最佳電影」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「新晉導演」等12項獎項；舒淇則以《女孩》獲得最佳導演、新晉導演雙項提名。
古天樂以《私家偵探》、《尋秦記》2部作品同時入圍香港金像獎影帝。（圖／記者陳明中攝）
影帝部分，古天樂這次以《私家偵探》、《尋秦記》2部作品同時入圍，形成「自己打自己」的局面，他也將與《金童》張繼聰、《捕風追影》梁家輝、《像我這樣的愛情》陳家樂共同角逐影帝寶座。
影后部分，國際影后章子怡以《醬園弄．懸案》獲得提名，將和陳法拉、星二代許恩宜、馬麗以及廖子妤競爭影后肯定。
第44屆香港電影金像獎完整入圍名單：
最佳電影
《尋秦記》
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
最佳導演
《私家偵探》李子俊、周汶儒
《世外》 吳啓忠
《醬園弄．懸案》陳可辛、韓帥
《再見UFO》梁栢堅
《女孩》舒淇
最佳男主角
《金童》張繼聰
《私家偵探》古天樂
《捕風追影》梁家輝
《像我這樣的愛情》陳家樂
《尋秦記》古天樂
最佳女主角
《無名指》許恩怡
《水餃皇后》馬麗
《醬園弄．懸案》章子怡
《贖夢》陳法拉
《像我這樣的愛情》廖子妤
最佳男配角
《風林火山》 杜德偉
《UFO離奇命案》 陳湛文
《水餃皇后》袁富華
《再見UFO》 黃又南
《拚命三郎》林家熙
最佳女配角
《再見UFO》 衛詩雅
《尋秦記》滕麗名
《風林火山》鮑起靜
《水餃皇后》惠英紅
《女孩不平凡》鄧濤
最佳新演員
《女孩不平凡》鄧濤
《金童》李佳芯
《給愛麗絲》蘇子茵
《捕風追影》李哲坤
《逆轉上半場》周衹月
新晉導演
《他年她日》龔兆平
《世外》吳啓忠
《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑
《風林火山》麥浚龍
《女孩》舒淇
最佳編劇
《再見UFO》
《私家偵探》
《世外》
《女孩》
《UFO離奇命案》
最佳視覺效果
《觸電》
《贖夢》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》
最佳音響效果
《尋秦記》
《捕風追影》
《世外》
《風林火山》
《蛟龍行動》
最佳原創電影歌曲
《他年她日》
《再見UFO》
《贖夢》
《女孩不平凡》
《世外》
最佳原創電影音樂
《再見UFO》
《世外》
《風林火山》
《尋秦記》
《他年她日》
最佳動作設計
《尋秦記》
《觸電》
《金童》
《風林火山》
《捕風追影》
最佳服裝造型
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《他年她日》
《贖夢》
最佳美術指導
《他年她日》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《世外》
最佳剪接
《尋秦記》
《風林火山》
《捕風追影》
《醬園弄．懸案》
《再見UFO》
最佳攝影
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
《尋秦記》
《再見UFO》
《女孩》
舒淇以《女孩》獲得香港金像獎最佳導演、新晉導演雙項提名（圖／記者許方正攝）
更多緯來新聞網報導
獨／熊熊挺H罩杯賺奶粉錢 靠他牽線月砸77000請24小時保母
演員夫妻撞死人「爆僅賠12萬封鎖家屬」 吳侑函崩潰致歉：生不如死
其他人也在看
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
奧運獎牌紙糊的？ 她銀牌掉雪裡「拿起來竟斷成兩半」
義大利米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運近日如火如荼地舉行，不過不少選手都在抱怨獎牌的品質不好，像是瑞典越野滑雪選手安德森（Ebba Andersson）就分享，自己辛苦得到的銀牌，掉進雪裡後竟然就斷成兩半。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
豆漿紅茶「3種人」不建議喝！營養師點名示警 「真正問題」很多人沒料到
每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析： 1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。 ．一般健康成人：影響不大，不用太擔心．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用 2、鐵質吸收：素食朋友請筆記這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！ 3
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」
週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，不過桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉。