香港金像獎取消「最佳亞洲華語電影」 范冰冰《地母》也遭拒

香港電影界的年度盛事，第44屆香港金像獎頒獎典禮即將登場，但今年卻傳出有重大變革，本屆將無預警取消「最佳亞洲華語電影」的獎項，這也意味著過往表現亮眼的台灣、中國、新加坡以及馬來西亞等地的華語片都不能參與，消息一出震驚各界，不過金像獎官方僅稱「無回應」。

香港金像獎頒獎典禮在亞洲影壇是最具指標性的獎項之一，如今突然取消「最佳亞洲華語電影」獎項，也引發影視圈關注。回顧香港金像獎在2002年起設立「最佳亞洲電影」，之後在2012年更名為「最佳兩岸華語電影」，直到2020年擴大成「最佳亞洲華語電影」，而這個獎項一直是華語影壇跨區域交流的重要指標。

尤其台灣電影氣勢如虹，前兩屆得主分別為《周處除三害》與《老狐狸》連霸，原以為本屆將延續熱度，沒想到在官方公布的評選規則中，該獎項竟然悄悄消失，這讓2025年度在香港上映且口碑極佳的台灣片，如《左撇子女孩》、《96分鐘》、《大濛》，以及中國強片《哪吒之魔童鬧海》等作品，甚至是范冰冰主演的《地母》，都在報名階段就被判出局。

除了境外華語片被拒，就連香港本土電影也爆出被消失疑雲，據了解，包括《不赦之罪》、《送院途中》在內等四部符合參賽資格的港片，這次都並未出現在正式公映的電影片目中，不過官方至今仍對此保持沉默，僅以「無回應」來應對。

