香港金像獎多部片目「離奇消失」 黃秋生成最大受害者

黃秋生去年曾來台參加金馬獎，他入圍金馬男配角的《今天應該很高興》被香港電影金像獎摘除提名資格。

香港電影界年度盛事「第44屆香港電影金像獎」日前公布「2025 年度香港正式公映電影片目」，只有在片單內的影片才有資格角逐下屆但香港電影金像獎各獎項。但候選片單中多部原本符合資格的作品卻「離奇消失」，包含黃秋生的2部片《不赦之罪》《今天應該很高興》，范冰冰金馬獎封后的《地母》，連擔任香港演藝人協會會長的古天樂主演電影《送院途中》也遭拔除，引發業界與影迷熱議，質疑背後存在不透明的決策甚至政治干預。

按照金像獎既定規則，凡於 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 在香港影院正式公映、連續放映不少於 7 天並滿足最低場次要求的電影，即可參選本屆金像獎的提名和投票，而這幾部作品都完全符合這些準則。然而，當主辦單位在 1 月 13 日公布片目後，這些影片卻不見蹤影。更令人詫異的是，部分影片原本曾出現在去年 10 月的內部參考名單中，並曾向評選委員提供觀影連結，後來卻在正式名單中被不明原因剔除。

事件一經曝光，立刻在電影圈內外引發熱議，其中黃秋生成為最大受害者，他入圍金馬男配角的《今天應該很高興》與曾在高雄電影節放映的《不赦之罪》均無法角逐這屆香港電影金像獎，由於他2023年還曾以《白日青春》入圍第41屆金像獎影帝，外界懷疑他或許是因為參演了《時代革命》導演周冠威在台灣拍攝並上映的《自殺通告》而被列名黑名單。

周冠威後來在社群發文，形容整起事件荒謬、愚蠢且不公義，並公開質疑這是否涉及政治因素。他指出，《自殺通告》在香港被禁映，自然無法角逐金像獎，原本覺得這新聞與他無關，但眼看獲得准映證卻在未經公開討論或通知的情況下被抽走，還不交代原因，他呼籲影人們應該團結起來，乾脆取消香港電影金像獎，「最少拾回一些尊嚴」。

面對這一切，黃秋生在接受訪問時語氣平靜但無奈地表示，自己看得很開，強調自己是「藝術家，不是藝人」，並笑言「以後想看我的電影，可能要去國外才看得到」。一番話既顯示他對現況的坦然，也讓人感到深深的無力。

范冰冰去年金馬封后，雖然已經避忌中共反應沒有親自出席領獎，但在典禮上電話連線據傳還是觸怒了對岸官方。（范冰冰微博）

其餘幾部片也多少可猜測到被取消資格的原因，《地母》自然是針對范冰冰，趕絕她在香港影壇封后，爭取榮譽的機會；然而身為香港演藝人協會會長的古天樂，與金馬入圍男星游學修主演電影《送院途中》，故事以救護車出勤為主線，描寫在有限時間與資源下，前線人員如何面對制度壓力、人命取捨與情感耗損，被影評形容為「港版《急診室的春天》＋社會寓言」。

《送院途中》即使有古天樂主演，但也不敵導演的政治立場與劇情大膽披露制度缺失，取消參賽資格。（網路圖片）

然而《送院途中》被視為分水嶺案例，因劇情涉及公共醫療與制度缺陷，導演卓韻芝過往言行政治立場不被當局所喜，雖由近年幾乎一人支撐起港片一片天的古天樂主演，但仍未獲「保送」，更令香港人氣憤不已。

