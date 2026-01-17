香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字

香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。

在首輪投票名單中，影迷驚覺多部原先預期入圍的作品皆不見蹤影，包括：黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》；游學修主演的《送院途中》；范冰冰跨國演出的《地母》。

廣告 廣告

最令影評人與影迷不解的，是自2002年起設立、旨在推廣區域電影交流的「最佳亞洲電影」系列獎項（後更名為最佳兩岸華語電影、最佳亞洲華語電影）竟憑空消失。

該獎項歷史悠久，過去曾見證許多輝煌時刻。2002年首屆得主為日本動畫大師宮崎駿的《神隱少女》；2012年台灣現象級電影《那些年，我們一起追的女孩》勇奪首座兩岸華語獎；近年前兩屆得主分別由台灣電影《周處除三害》與《老狐狸》蟬聯。

隨著獎項取消，2025年度在香港上映且口碑爆棚的多部非港產華語片，在報名階段就已「被判出局」，包括台片《左撇子女孩》、動作強片《96 分鐘》；中國大陸動畫神作《哪吒之魔童鬧海》、電影《南京照相館》、《長安的荔枝》。

這項變動無疑切斷了香港金像獎與其他華語影壇的重要連結。外界擔憂，取消此獎項可能導致金像獎更趨向「本土化」而喪失亞洲影壇的發言權與多樣性。根據港媒報導，金像獎協會面對詢問，僅以「無回應」冷處理，讓詫異的氛圍持續擴散。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導