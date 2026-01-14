香港金像獎投票惹議！黃秋生電影離奇消失「不關我的事」范冰冰也沒了

《不赦之罪》黃秋生。（圖／劇照）

香港電影金像獎展開首輪投票，但名單中不見黃秋生主演的《不赦之罪》和《今天應該很高興》、游學修主演的《送院途中》、范冰冰主演的《地母》，讓大批網友和香港業界人士大感詫異，金像獎方面則尚未對此做出回應。

依香港電影金像獎規定，參賽作品需在評選年度的1月1日至12月31日之間，在50個座位以上的商業戲院，連續上映至少七天、不少於五場。而「香港電影」的認定標準，金像獎官網說明，只要導演、出品公司或主要創作人員（如監製、編劇、攝影等）之中，至少有一方具備香港永久居民身分或為香港註冊公司即可；而參賽個人則必須是香港永久居民。

據港媒報導，范冰冰其實已取得香港居民身分，並定居香港，《地母》應符合資格，她去年以本片榮登金馬影后，可惜未能來台親自領獎，原本也被看好是金像獎影后的有力人選，沒想到消失在候選片單中。

范冰冰以《地母》榮登金馬影后。（圖／海鵬提供）

黃秋生去年入圍金馬獎最佳男配角的《今天應該很高興》以及去年在高雄電影節放映的《不赦之罪》也不在候選片單，他向《東網》表示：「不關我的事，隨便吧。我現在是藝術家，不是藝人。或許以後想看我的電影，要到外國去看。」在《不赦之罪》表現亮眼的蘇玉華、歐鎮灝皆因此未能角逐大獎，導演之一的譚善揚對此表達驚訝和難過，自己也不清楚為何如此，正在了解中。

黃秋生去年以《今天應該很高興》入圍金馬獎最佳男配角。（圖／金馬執委會）

《送院途中》集結古天樂、袁澧林、游學修、朱栢康等演員，2023年才獲選香港國際電影節閉幕片，由香港導演卓韻芝以老中青三代救護人員的角度拍攝而成的暖心故事，沒想到也沒有金像獎提名資格。

《送院途中》由古天樂、袁澧林、游學修主演。（圖／華映提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導