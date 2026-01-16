香港金像獎爆2大爭議 范冰冰《地母》遭取消資格、最佳亞洲華語電影也沒了

【緯來新聞網】第44屆香港電影金像獎近期展開首輪投票，共有47部電影符合資格，但有4部電影明明符合資格，卻意外「被取消」資格，其中也包含范冰冰主演的《地母》。此外，「最佳亞洲華語電影」獎項也遭到取消。

范冰冰主演《地母》意外遭到香港金像獎取消資格。（圖／翻攝自范冰冰微博）

這次4部「被取消」報名資格的作品，包括金馬影帝黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》；古天樂、游學修主演的《送院途中》，以及范冰冰主演的《地母》。外界原看好范冰冰有望拿下影后，且《地母》當初為報名，特地在在香港推出超過5場優先場，沒想到還是無法如願。如今《地母》失去報名資格，同樣是影后熱門人選的章子怡，被港媒看好有望以《醬園弄．懸案》抱回影后獎座。



此外，為獎勵中國、台灣、新加坡、馬來西亞等地的華語電影「最佳亞洲華語電影」如今也被取消。該獎項過去得獎作品包括《周處除三害》、《老狐狸》，都是台灣作品。對於「最佳亞洲華語電影」獎項取消、4部電影無故被取消資格等爭議，主辦單位皆未對外回應。業界普遍認為，金像獎近年來多靠政府資金，背後恐有政治因素等考量在內。

