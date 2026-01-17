香港金像獎「最佳亞洲華語片」取消！黃秋生2作品被消失發聲了

黃秋生以《今天應該很高興》提名金馬獎最佳男配角。（圖／東森娛樂）





香港電影金像獎日前展開首輪投票，其中「最佳亞洲華語電影」獎項突然被消失，代表境外華語電影都無法參賽；另外，有部分香港本地製作電影也未出現在名單當中，包括黃秋生主演的2部電影，他受訪時表示：「以後想看我的戲，要去國外看。」

香港電影金像獎自2002年起設立「最佳亞洲電影」，2012年變更為「最佳兩岸華語電影」，2020年改名為「最佳亞洲華語電影」旨在表揚亞洲地區傑出的華語電影，如今突然取消常設獎項，恐讓金像獎更為「本土化」失去國際多元化。

在首輪投票名單中，黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》，以及古天樂、游學修、袁澧林演出的《送院途中》，還有范冰冰拿下金馬影后的《地母》，全都沒有被列入。

對此，黃秋生在社群宣傳電影《不赦之罪》，引用「聖經」經文寫下：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因你與我同在；你的杖，你的竿都安慰我。」而他接受港媒《娛壹》訪問時表示：「不關我的事了！愛怎麼樣就怎麼樣吧！我現在是藝術家，不是藝人。或者以後想看我的戲，要去國外看。」



