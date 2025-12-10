香港電影大亨向華強媳婦 郭碧婷笑認三重豆漿店出身「婆婆給我很多錢錢」

記者倪有純攝

郭碧婷，10日擔任醫美診所代言人出席記者會，暌違6年在台公開露面，一襲白色亮片禮服小露香肩，氣質出眾。由於她是香港電影好多個億身家的電影首富向華強媳婦，老公最近又新聞多多，外傳她堅持不用向家的錢？她立刻否認：「不會啊，我婆婆會給我很多錢錢，對小孩很好，給很多錢錢。哎呀講錢很粗俗。」

郭碧婷2019年和向佐結婚，婚後育有一女一子，和「向太」陳嵐婆媳感情好，被網友虧「嫁給向太」，也有人說愈來愈像，郭碧婷笑說：「好多人這樣說，我婆婆感覺很大氣、富貴狀態，但我從小是三重小孩，我在三重出身，我家是豆漿店，不知為甚麼，可能因為一家人感覺。」

郭碧婷1的父親罹患肺癌，父親有接受標靶、化療治療，運氣很好治療都是有效果，現在療程結束在休養，她每天都會去爸爸的別墅，同時照顧自己養的小動物。她聊到家裡的寵物笑容就來了，家裡的鳥很會生，搶著下蛋很驚人，有時候要稍加控制，兩個小時餵一次，養動物很累，還要自己小孩，時間都要省著用。