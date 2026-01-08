香港電影票房冠軍《世外》登新加坡 爆滿影迷搶合照簽名

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦的「香港電影巡禮」（Hong Kong Film Gala Presentation）於2025年12月畫上圓滿句點。活動先後走訪曼谷、吉隆坡、雅加達、日惹、杜拜及胡志明市後，最終以新加坡及柬埔寨金邊作為壓軸兩站，影迷積極參與各項放映及交流活動，展現了香港電影在亞洲的影響力。

新加坡站巡禮由刷新香港影史紀錄、最賣座港產動畫《世外》揭開序幕，該片在香港上映後票房突破一千萬港元，並勇奪第62屆金馬獎最佳動畫長片及入選法國安錫國際動畫電影節。映後座談觀眾反應熱烈，影迷更排隊與主創合照及索取簽名，導演吳啟忠表示：「我覺得新加坡的影迷非常熱情，他們對香港電影很有興趣，在這裡我感受到影迷澎湃的熱情與激情。」

導演吳啟忠更與新加坡電影人兼《世外》監製曾銀階走訪當地拉薩爾藝術學院（LASALLE College of the Arts），並與學生對談，他大方分享創作心法，「動畫最迷人之處，是可以打破實拍電影的物理限制，去建構一個完全由情感主導的靈魂世界，我們想證明動畫不單只是技術，更是一種呈現心靈遺憾的純粹媒介，相信這份誠意就是觸動觀眾的關鍵。」

《世外》導演吳啟忠出席新加坡映後座談。（圖／亞洲電影大獎學院提供）

實力派女星韋羅莎（Rosa）代表《金童》團隊出席，在映後座談中提到片中掌摑張繼聰的一幕，她分享當時完全是來真的，「因為我希望一次就拍好，雖然打得很過癮，但真的會痛，也挺不好意思的。」難得與當地影迷見面，她感性表示：「這次很開心代表團隊來到新加坡，和粉絲見面，能這麼近距離接觸、聊天，真的很開心。」

韋羅莎出席新加坡場開幕典禮與當地影人交流。（圖／亞洲電影大獎學院提供）

此外，導演譚惠貞亦親赴獅城參與新作《像我這樣的愛情》映後座談，她分享了作品非單純社會題材，而是一部愛情片，強調「是題材選中了她」，而觀眾亦大讚片中廖子妤及陳家樂突破性演出。譚惠貞分享：「非常榮幸這部戲能與新加坡觀眾交流，影迷分享了很多寶貴意見，衷心希望學院能繼續辦下去，將香港電影帶給全世界。」而《毛家》導演區焯文則透過線上映後座談，與當地愛護流浪狗組織交流兩地動物保護文化。

柬埔寨金邊站則以「Together We Dare to Team Up」為主題，開幕電影為古天樂主演的《私家偵探》，導演李子俊和周汶儒、主演楊偲泳特別飛到金邊會影迷。兩位導演透露，劇本源自朋友經歷感情背叛的真實衝擊，旨在探討婚姻與不忠的命題。李子俊與周汶儒合作無間，兩人笑言過去幾年見對方的時間遠多於家人，「看到大家看得開始有點悶，需要一些新的嘗試。」

楊偲泳被影迷問到在兩位導演之間演戲是否有難度？她打趣說：「其實多虧他們的指導，這部作品是我人生中拍過最有收穫的一部戲。」對於首次造訪金邊，她也分享：「踏出機艙的那一刻，就被以樹木色系為設計概念的機場震撼到了，也和這裡的觀眾交流得非常開心，我也很喜歡這裡的食物，沒有一餐不是捧著肚子走出餐廳的。」

《私家偵探》導演李子俊和周汶儒、主演楊偲泳出席映後座談。（圖／亞洲電影大獎學院提供）

