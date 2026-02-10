香港電影金像獎不甩爭議公布入圍！《風林火山》12項領跑 古天樂兩部片搶影帝

2026第44屆香港電影金像獎今（10）日公布入圍名單，大贏家為麥浚龍執導的《風林火山》獲12項提名；《尋秦記》11項、《再見UFO》10項緊追在後。舒淇則以首部導演作品《女孩》提名最佳導演、新晉導演以及最佳編劇。

古天樂以《尋秦記》、《私家偵探》兩部作品入圍影帝，對手包括《捕風追影》梁家輝、《金童》張繼聰、《像我這樣的愛情》陳家樂。先前已在香港電影評論學會封后的《像我這樣的愛情》廖子妤提名影后，其他入圍者包括《水餃皇后》馬麗、《無名指》許恩怡、《醬園弄‧懸案》章子怡、《贖夢》陳法拉。

舒淇推出首部編導電影《女孩》。（圖／小娛樂）

今年香港電影金像獎有不少爭議，先前展開首輪入圍投票時，名單中不見黃秋生主演的《不赦之罪》和《今天應該很高興》、游學修主演的《送院途中》、范冰冰主演的《地母》，讓大批網友和香港業界人士大感詫異；今年也首次取消「最佳亞洲華語電影」，但金像獎方面都對此冷處理，沒多做回應。

《風林火山》獲得香港電影金像獎12項提名。（圖／壹壹喜喜提供）

2026第44屆香港電影金像獎入圍名單

最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄‧懸案》

最佳導演

《女孩》舒淇

《世外》吳啓忠

《再見UFO》梁栢堅

《私家偵探》李子俊、周汶儒

《醬園弄‧懸案》陳可辛、韓帥

最佳編劇

《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁

《女孩》舒淇

《世外》楊寶文

《再見UFO》江皓昕、錢小蕙

《私家偵探》周汶儒

最佳男主角

《私家偵探》古天樂

《金童》張繼聰

《捕風追影》梁家輝

《尋秦記》古天樂

《像我這樣的愛情》陳家樂

最佳女主角

《水餃皇后》馬麗

《無名指》許恩怡

《像我這樣的愛情》廖子妤

《醬園弄‧懸案》章子怡

《贖夢》陳法拉

最佳男配角

《UFO離奇命案》陳湛文

《水餃皇后》袁富華

《再見UFO》黃又南

《拼命三郎》林家熙

《風林火山》杜德偉

最佳女配角

《女孩不平凡》鄧濤

《水餃皇后》惠英紅

《再見UFO》衛詩雅

《風林火山》鮑起靜

《尋秦記》滕麗名

最佳新演員

《女孩不平凡》鄧濤

《金童》李佳芯

《捕風追影》李哲坤

《逆轉上半場》周袛月

《給愛麗絲》蘇子茵

最佳攝影

《女孩》余靜萍

《再見UFO》梁銘佳

《風林火山》Sion Michel、Richard Bluck

《尋秦記》謝忠道

《醬園弄‧懸案》包軒鳴

最佳剪接

《再見UFO》許宏宇、周元、杜杜

《風林火山》張叔平

《捕風追影》張一博

《尋秦記》黃海、陸志灝

《醬園弄‧懸案》張叔平、張一博

最佳美術指導

《世外》張小踏

《他年她日》文念中、曾嘉碧

《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees

《尋秦記》林偉健

《醬園弄‧懸案》孫立、劉敏雄

最佳服裝造型設計

《他年她日》文念中、蘇進欣

《風林火山》蘇柏傑、王汁

《尋秦記》張兆康

《醬園弄‧懸案》吳里璐

《贖夢》王寶儀

最佳動作設計

《金童》黃偉亮

《風林火山》鄧瑞華、熊欣欣

《捕風追影》蘇杭

《尋秦記》洪金寶

《觸電》羅浩銘

最佳原創電影音樂

《世外》周莉婷、CMgroovy、馮穎琪

《他年她日》朱芸編

《再見UFO》崔展鴻

《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly

《尋秦記》陳光榮、陳永健、黎鳴朗

最佳原創電影歌曲

．普通人（女孩不平凡）

作曲、填詞、主唱：陳蕾

．Until We Meet Again（世外）

作曲、填詞：馮穎琪Vicky Fung

主唱：秋彤

．瞬間的瞬間（他年她日）

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

．華富一號（再見UFO）

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

．永遠的失眠（贖夢）

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

最佳音響效果

《世外》姚俊軒、張文愷

《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

《捕風追影》王硯偉、劉貝兒

《尋秦記》石俊健

《蛟龍行動》James Ashton

最佳視覺效果

《再見UFO》陳迪凱

《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛

《尋秦記》郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰

《觸電》梁仲文

《贖夢》楊敏杰、楊文傑

新晉導演

《女孩》舒淇

《世外》吳啓忠

《他年她日》龔兆平

《風林火山》麥浚龍

《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導