香港電影「自殺通告」 被指不利國安禁上映

（中央社台北16日電）11月在台灣上映、由香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」，被禁止在香港上映。周冠威今天在臉書發文，指約4個月前向香港有關部門申請電影公開上映，最終獲回覆指該電影上映會「不利國家安全」，拒絕批准上映。

電影「自殺通告」以學童自殺為題材，反省教育信念、社會價值觀、家庭與學校的壓力等，今年11月曾在台灣上映。

周冠威今天在其臉書發文，指今年8月4日就「自殺通告」向香港電檢申請上映，超過4個月的無理拖延，終於收到回覆，拒絕批准「自殺通告」於香港上映。

貼文引述香港當局回覆，「經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會不利於國家安全（『條例』第 10（2）（d）條） ，因此不宜上映」。

貼文還提到，「請注意，『條例』第7條訂明，任何人上映影片，而該影片未獲發給豁免證明書或核准證明書，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款一百萬元及監禁三年」。

周冠威在貼文表示，他已經諮詢律師，曾經考慮司法覆核控告政府，「但律師意見不出所料，在司法崩壞的時代，控告政府，沒有太大意義。如果敗訴，更有可能被政府追討過百萬的訴訟費」。

周冠威表示，「自殺通告」列為禁片，依據的法例只是寫上這7個字「不利於國家安全」，而再無進一步解釋，國安法就是不用解釋，「荒謬、過份、粗暴、不公義，國安法遺禍香港，再多一個案例」。

周冠威表示，「自殺通告」是商業電影，現在被動地變成政治事件，被荒謬判斷為不利國家安全的電影。香港上映不到，接受這個現實很痛苦，「這套電影命途多坎坷，當然不只這套電影，包括我的電影事業，也包括－香港」。

不過，周冠威說，「面對這個打擊，我的回應是－我要繼續拍電影！」。

周冠威曾拍攝電影「十年：自焚者」及反送中運動紀錄片「時代革命」，之後在香港拍電影面臨壓力。他曾在臉書表示，在現今充斥自我審查的香港，在香港籌集足夠資金非常困難，稍具規模的經理人公司及電影公司的演員也拒絕與他合作。幾年以來全香港沒有一間中學肯租給他拍攝「自殺通告」。

最後他來到台灣拍攝，他說，「赴台拍攝的原因，就是自由」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141216

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。