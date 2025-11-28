香港頂流男團沉痛哀悼 MIRROR宣布缺席2025 MAMA

香港男團MIRROR確定缺席《2025 MAMA Awards》。（圖／翻攝自MIRROR IG）





今（28日）、明兩天《2025 MAMA Awards》將於香港啟德體育館舉辦，由於「宏福苑社區」大樓發生五級大火，雖然如期舉辦、照常直播，但取消紅毯、增設默哀環節。繼頒獎典禮人周潤發、楊紫瓊確定缺席活動，如今香港男團MIRROR也確定缺席演出。

面對香港惡火傷亡慘重，多個娛樂活動相繼宣布延期或取消，不過《2025 MAMA Awards》在多次緊急會議後，依舊宣布如期舉辦，但會關注社會動態來維持典禮。

昨日一早周潤發、楊紫瓊就宣布不出席活動，而在昨日晚間，表演嘉賓之一的MIRROR，也透過社群宣布了缺席《2025 MAMA Awards》的消息。

MIRROR缺席《2025 MAMA Awards》全文聲明

鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。

MakerVille 沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。

團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。



