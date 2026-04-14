香港頂流男星姜濤出事！開車肇事「三罪認了」未出庭罰責判決出爐
娛樂中心／綜合報導
26歲香港頂流男星，人氣男團MIRROR成員姜濤，在台灣具有不小知名度，去年2月他剛考上駕照，極具駕駛天份的他僅用了15分鐘便成功「一次考過」合格成績。隨後入手一輛價值約242萬台幣的黑色寶馬IX系電動車，怎料短短3個月就發生交事故，接連捲入交通傳票遭裁罰。
綜合港媒報導，姜濤被票控不小心駕駛等3罪，案件昨（13日）在東區裁判法院提堂，他被指於去年11月28日凌晨在港島堅道駕車時發生碰撞事故，案件於2026年4月13日在東區裁判法院處理，他本人未到庭，由律師代為認罪及求情，在庭上承認不小心駕駛。
案情指出，當時天氣良好、現場光線充足，但姜濤在駕駛途中「伸手往後方取帽」導致分心，車輛左前方撞上路旁護欄，所幸僅造成公物損壞，案中除公物損壞外沒有人員傷亡。主任裁判官張志偉接納案件因一時失誤造成，最終就「不小心駕駛」判處罰款新台幣4,000元。
除了該起撞欄事故，姜濤先前也以書面承認另外兩項傳票控罪，分別是「沒有遵照交通燈的指示」及「駕駛沒有牢固地附上"P"字牌的車輛」共三罪；兩罪各罰新台幣2,400元左右。換言之，他合共三項交通傳票被判罰款2200港元（約新台幣8,900元）。經調查後，警員收到被告回覆的「要求提供司機身份詳情通知書」，即被告承認其為違例司機。
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