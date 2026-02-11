香港首例23條「處理潛逃者資產」案 郭鳳儀父親被判有罪

香港流亡民運人士郭鳳儀(Anna Kwok)的父親郭賢生，因試圖終止女兒的保單並提領結餘被控違反國安法，香港法院今天(10日)裁定他罪名成立，這種針對民運人士家屬的行徑引發了國際社會批評。

68歲的郭賢生是第一個被控涉嫌「直接或間接處理潛逃者資金、金融資產與經濟資源」罪名、根據香港維護國家安全條例、也就是俗稱的香港基本法23條(Article 23)遭到起訴者。

郭鳳儀的兄長也因同樣罪名被捕，目前已被保釋。

郭鳳儀協助帶領位於美國的香港民主委員會(Hong Kong Democracy Council,HKDC)，是遭到香港國安警察通緝的34名海外活動人士之一。

郭鳳儀在2019年香港「反送中」運動時發起「全球登報眾籌計畫」，在2024年被香港保安局根據維護國家安全條例通緝，被指為危害國家安全罪行的潛逃者。她被控勾結外國勢力，遭懸賞100萬港元(12.74萬美元)通緝。

香港西九龍裁判法院今天裁定，由於郭鳳儀是逃犯，因此直接或間接處理她的保單屬於違法行為，判決郭賢生有罪。

法院尚未宣布他的刑期。