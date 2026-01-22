香港駐天津代表炫耀住飯店獲升級接待 即遭解僱

（中央社記者張謙香港22日電）香港駐中國天津聯絡處主任鄭震生曾炫耀入住飯店和搭船前往澳門時獲升級接待，事件公開後，他即時被港府以「未經許可而接受利益」理由解僱。

政制及內地事務局昨晚公布，鄭震生早前搭船前往澳門時，座位獲「升級」，涉嫌違反香港防止賄賂條例的「公務員未經許可接受利益的規定」，已把個案轉介執法部門跟進。

局方表示，鄭震生為政制事務局的合約員工，該局已決定即時終止其合約。

據了解，鄭震生本月初才到天津履新，他之後在社交平台發文，透露自己到天津履新並入住當地的麗思卡爾頓飯店時，幸運地獲免費升級至套房，並上傳房內設施影片及飯店地區總經理的歡迎信。

他也曾於去年5月發文，表示由香港搭船前往澳門時，獲船公司高層好友安排進入私人艙室，形容「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」。

鄭震生上述貼文公開後，被外界質疑是否違反公務員未經許可不能接受款待的規定。

另據政制事務局公布，鄭震生是按照「退休後服務合約計畫」，受聘為港府駐天津聯絡辦公室主任；他在天津的住宿費用由他本人承擔，不涉及公帑開支。（編輯：廖文綺）1150122