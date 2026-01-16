香港驚傳隨機攻擊！男闖商場持刀揮砍 挾持人質遭警當場擊斃

香港屯門驚傳隨機攻擊事件。(示意圖，翻攝自Google Maps)

香港屯門昨（15日）晚間驚傳隨機攻擊事件，一名34歲男子在當地一間商場搶走約30公分的長刀，接著衝到街道不斷揮舞，甚至在員警追捕的過程中試圖劫持人質，但最終遭員警連開2槍命中左胸，送醫後傷重不治，詳細案情待釐清，事發當時的監視器影片也在網絡瘋傳。

據香港媒體表示，昨（15日）晚間7時左右，一名穿著白色T恤的男子衝進屯門市商場內超市，並搶奪一把長約30公分的牛肉刀，接著跑到街道上不斷揮舞，嚇得路人驚恐逃竄。網絡影片顯示，男子在被員警包圍時，試圖劫持人質，但隨即被員警開槍擊倒在地。

廣告 廣告

據《香港東網》報導，員警試圖以胡椒水發射器壓制男子但失敗，男子在逃跑過程中作勢攻擊路邊民眾，遭到包圍時，更試圖挾持人質恫嚇警方，但最後仍被員警開槍擊中左胸2槍，送醫後於晚間8時40分不治。

香港警方透露，該名男子為越南裔，在香港出生成長，擁有香港身分證，也有黑社會背景，日常以打散工維生，性格文靜、鮮少與家人往來，且有精神科就診紀錄。員警在逮捕過程中，於其隨身物品內搜出一袋毒品及伸縮棍，初步研判，男子犯案時疑受毒品影響，目前正針對毒品來源及具體動向進行釐清，詳細案情仍待深入調查。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

張文案發後 檢偵辦51件恐嚇、模仿案也有198件

休假警打獵誤殺好友 追奪命凶器1／原民員警上山打獵 槍枝走火誤擊友人「當場身亡」

休假警打獵誤殺好友 追奪命凶器2／30年資深警愛打獵！ 因獵槍走火誤殺友人遭移送