香港高樓大火逃生保命 消防局提醒5不4對策

【記者 洪美滿／金門 報導】香港大埔大型社區「宏福苑」於11月26日下午發生嚴重高樓火警，造成嚴動死傷，火勢延燒多層樓面，引發社會高度關注。火場因建物密度高、戶數多，火勢在短時間內迅速擴散，增加逃生與救援困難度。消防局表示，此次事故再次顯示無論施工現場、社區住宅或商業建物，都必須全面檢視防火管理與安全措施，唯有事前準備與提高警覺，才能有效降低災害造成的損失。

消防局指出，高樓火災發生時，應變能力至關重要。以香港高樓火警為例，民眾應遵守「4對策、5不要」原則。

「四項對策」包括：

1.住宅應優先裝設住宅用火災警報器，利用24小時偵測與連動警示功能，及早發現火勢，爭取寶貴避難時間。

2.配備住宅用滅火器，在火勢初期尚未擴大時立即撲滅火源。

3.改善居家隔間防火性能並減少可燃物堆積，建構安全防火環境，以延緩火勢蔓延並爭取更多逃生時間。

4.家庭應事先規劃至少兩條不同方向的逃生路線，或確認具防火時效的安全避難空間，以備不時之需。

遇到火災時，務必牢記「五不要」原則：

1.不要收拾財物。

2.不要搭乘電梯。

3.不要躲浴室。

4.不要忘記叫醒家人並立即通報119。

5.不要延誤逃生時間，以免因濃煙與高溫而危及生命。

當火勢擴大時，應立即撤離，關閉門窗減緩火勢與濃煙蔓延，並以濕毛巾掩住口鼻沿安全樓梯逃生；若濃煙阻斷逃生路線，應退回安全房間，緊閉門窗並以濕布封住門縫，持續對外求救。同時，住戶及管理單位應透過定期消防演練，熟悉消防設備位置及緊急集合點，以提升自救與互救能力。

消防局指出，施工現場大量使用保溫材、膠類物料與遮網等高可燃性材料，若管理不善，極易在短時間內引發大面積火勢。施工單位除應避免採用不合規或高度易燃材料外，更必須落實物料分類與安全堆放，減少可燃物長期累積。同時，工地需配置足量且狀況良好的滅火器、消防水源及緊急通報設備，並定期訓練作業人員熟悉操作，以確保火勢初起時能迅速有效控火，避免造成重大災害。

在居家部分，消防局提醒，社區防火是每位居民的共同責任。住戶應保持走廊、樓梯間與防火門暢通，避免任何形式的堵塞；家中常見火警多源於老舊電線、過載延長線或未關閉的電器，因此需定期檢查電器設備，並由合格技術人員進行老舊線路汰換。烹飪時切勿離開現場，油鍋冒煙時應立即關火並以鍋蓋悶滅，避免使用水滅火造成爆燃。住宅與公共區域亦應安裝煙霧偵測器、滅火器等設備，並由管理單位定期檢修，確保緊急時能立即啟動，避免因設備故障延誤避難時機。

消防局局長呂英華呼籲：「火災來得迅速且無預警，任何疏忽都可能造成無法挽回的損害。居民也需提升居家防火與逃生意識。消防局將持續加強防火宣導，建立各場域完善防火措施，確保消防設備保持良好狀態，共同守護縣民生命與財產安全。」（照片金門縣消防局提供）