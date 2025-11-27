香港高樓大火逃生保命 消防署提醒「5不4對策」

香港宏福苑大火，已知44死45重傷。

香港大埔大型社區宏福苑，昨（26日）下午發生「五級」嚴重火警，死傷慘重。大樓火災究竟該如何自保？內政部消防署提出「5不4對策」。

火災逃生5禁忌：

●不可收拾財物：消防署呼籲，遇火災時千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。

●不可搭乘電梯：火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因斷電而受困在電梯內。

●不可躲在浴室：消防署強調，火場第一殺手為濃煙，浴室的門和天花板大多是塑膠材質不耐高溫，濃煙的溫度可使塑膠門熔化變形，且浴室門有通風百葉，無法有效阻絕濃煙。

●不可用塑膠袋套頭：用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度；若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上。

●不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難：消防署強調，以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念是「錯的」，濕毛巾擋不住濃煙中會致命的一氧化碳和有毒氣體，因此不可浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾，以免延誤逃生避難時機。

至於火場逃生4對策：

●開門往1樓、往外逃生：火場逃生最佳策略就是離開建築物，由於煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為「往下逃生」。不過開門前應先觸摸門板上方測試溫度及觀察門外是否有煙霧，如果門板上方溫度很高覺得燙手，表示門的另一邊已是高溫狀態「切勿開門」，應關門退回室內，用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改其他逃生路線。若沒有感覺到高溫，先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，無煙霧再行逃生。

●樓梯間無煙霧即可繼續往下逃生：只有在確認樓梯裡沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下避難，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇。

●若樓梯間有煙霧應改水平方向逃生：若煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方是很危險的環境，此時不應改往上跑，也不應繼續往下跑，而是要選擇水平方向尋找其他逃生避難路線。

●平時應規劃2個方向逃生路線：當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。