香港高樓惡火引關注！北市議員促禁竹棚 市府回應了

香港大埔區宏福苑社區大火至少44人喪命、279人失蹤，該社區逾1／3住戶為65歲以上長者。畫面為11月27日，香港消防人員仍持續灌救宏福苑社區大樓。（美聯社）

香港大埔區宏福苑社區大火已延燒逾24小時，死亡人數攀升至55人、78人受傷，該建物為老舊建築，當時正在做外牆整修，因可燃的竹棚（鷹架）及易燃材料加劇火勢蔓延，高樓公安及防火問題因此引發關注。台北市議員曾獻瑩說，市政應盤點現在大樓外牆拉皮工程，並全面禁止竹編鷹架。北市建管處表示，國內新建工程多採鋼管施工架，每半年會委請技師公會派員現場勘檢施工鷹架安全情形。

曾獻瑩表示，香港發生大火引起全世界的關注，台北市已經很少在使用竹編的鷹架，大部分都使用鋼管的鷹架，市政相關局處應全面盤點現在大樓外牆拉皮的工程，特別是裡面還有住戶的外牆拉皮工程，應該要全面禁止竹編鷹架，還有易燃防護網，北市勞動局、消防局還有建管處都要全面盤點確保民眾安全。

香港大埔區宏福苑社區大火已延燒逾24小時，因可燃的竹棚（鷹架）加劇火勢蔓延，台北市議員曾獻瑩說，應全面禁止竹編鷹架，北市建管處表示，國內新建工程多採鋼管施工架。（台北市議員曾獻瑩提供／張珈瑄台北傳真）

建管處指出，建管處對建築工程及外牆修繕所使用的施工鷹架，是依「台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」管理，要求鷹架（國內新建工程多採鋼管施工架）及防護網等設施具備完善防護措施，以避免物料飛散或墜落，確保公共安全。

針對稽查方面，建管處每半年委請技師公會派員現場勘檢施工鷹架安全情形，今年下半年共查核28件工地，其中21件合格、7件不合格，經限期改善後，皆已完成補正並複查合格；不合格部分多屬輕微缺失，如防護措施未依計畫設置、施工架底座未穩固、三角托架螺栓未確實等，均已立即改善排除公安疑慮。

建管處表示，依北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案規定，工地外牆鷹架防護網，應使用鍍鋅鐵絲網尼龍塑膠網，雖此規定未要求防護網使用阻燃材質，但稽查時都會特別查察防護網有無損壞等狀況，以確公共安全。

