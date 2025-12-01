香港高樓惡火為鑑 台灣消防員：安全梯防火門應保持關閉 外推陽台超NG

香港新界大埔宏福苑11月26日發生嚴重大火，是近年香港最嚴重的火災之一，造成嚴重傷亡，引起各界高度關注。台灣現役消防員認為，台灣只是運氣好、體質不錯，所以暫時還沒發生憾事，希望民眾可以謹記一些安全原則，例如安全梯防火門應隨時保持關閉、不隨意增設雨遮或外推陽台，才能有效降低火災傷亡風險。

香港高樓惡火波及7棟住宅大樓，奪走上百條生命，不少民眾擔憂類似事件會不會也在台灣上演？消防員工作權益促進會副理事長鄭少書今天(1日)表示，台 灣之所以還沒有發生過這種從外牆往內燒的火災 ，一方面是因為台灣工地大多採用鷹架而非竹棚，確實會安全一點，算是「體質不錯」，但是另一方面真的只是「運氣好」。

鄭少書表示，在台灣，建築物在蓋好、施工完畢，且拿到使用執照之後才會進入消防安檢流程，也就是說，施工期間的消防安全作為落實與否，是一個問號。

另外，有消息指出，工人隨意丟棄的煙蒂是釀成香港高樓惡火的起因，鄭少書認為，工人在工地抽菸這件事在台灣也很常見，但不准工人抽菸不太實際，與其禁止，不如疏導，他建議工地應設置煙灰缸及特定抽菸區域，並要求工人不可以任意丟棄煙蒂即可。

關於風勢強勁導致惡火延燒到隔壁棟的問題，鄭少書認為，部分地區例如新北中永和的老舊社區公寓棟距過近，其實存在一定的風險，而且不少台灣人喜歡擅自增建雨遮、外推陽台，這都是危險因子。他說：『(原音)如果你還沒有做陽台外推、沒有做雨遮，就不要再亂搞，就維持原本的樣子就好了，它那個開口的大小、位置設計都是算過的，就是火不會燒進來的距離，在那邊亂改，它就是會燒進來，這是第一點，第二，就是如果你已經有陽台外推、雨遮，那請你不要在陽台放易燃物，我們很常在陽台發現掛一堆衣服、鞋子的盒子、箱子，那就是你準備了很多火源在陽台燒自己啊，它就會直接燒進來，跟香港一樣。』

另外，鄭少書直言，如果所有住戶在火場逃生避難時，都能做到隨手關門，關房間的門，關自家的門，關安全梯的門，他敢打包票，香港這場火災的傷亡絕對不會如此慘重。

鄭少書表示，基本上，電梯大樓的住戶不用特別受訓或買任何裝備，只要謹記一個火場逃生原則，就是「隨手關門」。

鄭少書也強調，安全梯防火門在平時應隨時保持關閉，這是全民都應該擁有的基本消防觀念，唯有安全門維持關閉狀態，才能確保安全門在火災發生時不受火、煙蔓延，成為所有住戶的安全逃生通道。