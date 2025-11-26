香港高樓惡火釀44死279人失聯 3男疑肇禍凌晨遭逮

香港新界的大型社區大埔宏福苑大火從26日下午一直延燒到隔天清晨，特首李家超表示，目前火勢已逐漸被控制，不過仍未完全撲滅。這場大火至少已造成44人死亡、56人受傷，其中大多數傷勢嚴重，另外有超過200人失聯；香港警方在凌晨逮捕3名疑似肇禍的男子，港府除了全力善後也要追究相關責任。

深圳消防車集結助滅火？李家超：未向外求助

香港宏福苑大火從26日下午一直燒到隔天凌晨，幾棟大樓內仍有火光，消防處副處長陳慶勇表示，個別樓層火非常猛烈，現場的溫度非常高，CNN記者華生就說，現場有些雲梯往大樓的較低樓層噴水，但同時10樓、15樓以上的火焰仍然肆虐無法控制。

香港新界大埔宏福苑大火，多棟樓延燒。圖／路透社、CNN、I-CABLE

31層樓高的住宅，較高樓層雲梯車到不了，幾乎只能任其燃燒，有網友透露，在深圳看到大量消防車集結在通往香港的口岸處，疑似待命準備出發前往香港協助，但李家超表示，消防處評估有能力滅火，並未向外求助，他強調，極度重視這次事件，已經指示政府各個部門和單位，全力進行多方面的工作。

大埔宏福苑樓層高，消防雲梯難救援。圖／路透社、CNN、I-CABLE

惡火狂燒 專家：煙囪效應+強風助長釀悲劇

屋齡42年的香港大埔宏福苑社區近日進行外牆拉皮整修，疑似工人亂丟菸蒂，引燃棚網的保護布，加上用傳統的竹編鷹架，成了奪命幫凶，專家表示，煙囪效應加上強風助長，釀成無法挽回的悲劇。

國際消防顧問麥肯齊指出，歸根結底它是可燃的，因此當火勢完全蔓延時會失去其完好性，火勢向上蔓延至建築物、附著在建築物上，產生煙囪效應被吸入建築物內。

煙囪效應+強風助長讓多棟大樓快速延燒。圖／路透社、CNN、I-CABLE

大樓通風口遭「保麗龍封住」悶燒 社區8棟樓「7棟陷火海」

消防處表示，在各大樓發現有通風口被易燃的保麗龍封住，火不斷在大樓內悶燒，宏泰閣住戶廖先生就說，為了防止在拆東西時打破玻璃，所以每個窗戶都有一層發泡膠，完全看不到外面。

宏福苑社區8棟高樓有7棟陷入火海，當局開放多個處所和學校安置災民，目前還有上百人失聯。

香港新界大埔宏福苑大火已釀44死。圖／路透社、CNN、I-CABLE

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

