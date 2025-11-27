香港高樓惡火 建物消防法規、應變逃生要訣一次看

港新界大埔宏福苑26日發生嚴重大火，波及7棟住宅大樓，造成嚴重傷亡，引起各界高度關注。不少台灣民眾也開始關心台灣現行法規如何規範建物消防安全？如果身處高樓剛好遇到火災，該如何應變逃生？

台灣建築消防安全相關法規有哪些？針對集合住宅是否有特別規定？

1.《各類場所消防安全設備設置標準》

《各類場所消防安全設備設置標準》不只羅列各種消防安全設備及裝設規則，更明文規定各種用途的場所、建物應具備哪些消防安全設備。包括滅火器、消防砂、室內消防栓設備、室外消防栓設備、自動撒水設備等11種滅火設備。火警自動警報設備、瓦斯漏氣火警自動警報設備等5種警報設備。標示設備(例如出口標示燈、避難方向指示燈等)、避難器具(例如：緩降機、避難繩索等)以及緊急照明設備等3大類避難逃生設備。連結送水管、消防專用蓄水池、排煙設備、緊急電源插座等6種消防搶救必要設備。

若是純住宅，該設置標準規定，總樓地板面積在150平方公尺以上的公寓、大樓、華廈等集合住宅應設置滅火器；3層以上建築物只要任何一層樓地板面積在200平方公尺以上，應設置手動報警設備；5層或6層總樓地板面積在6,000平方公尺以上，以及7層以上的建築物，應設置連結送水管；11樓以上的樓層，樓地板面積超過100平方公尺的空間以及高層建築物都應設置自動撒水設備；總樓地板面積在1,000平方公尺以上建築物的居室，應設置緊急照明設備。

至於消防栓設備，依規定，同一建築基地內有2棟以上木造或其他易燃構造建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第一層在3公尺以下，第二層在5公尺以下，且合計各棟第一層及第二層樓地板面積在3,000平方公尺以上，應設置室外消防栓設備；此外，6層以上的集合住宅，只要任何一層樓地板面積在150平方公尺以上，均應設置室內消防栓設備。

至於火警自動警報設備的設置，根據建築物樓層數的不同有較細緻的規範。5層以下的集合住宅若任何一層的樓地板面積在500平方公尺以上，就應設置火警自動警報設備；6層以上、10層以下的建築物若任何一層的樓地板面積在300平方公尺以上，也應設置火警自動警報設備；而11層以上的建築物，則一律都應設置火警自動警報設備。

此外，第25條也規定，建築物除了11層以上樓層及避難層之外，各樓層應選設滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆或經中央主管機關認可具同等性能之避難器具，但建築物在構造及設施上並無避難逃生障礙，經中央主管機關認可者，不在此限。

2.《建築技術規則建築設計施工編》

《建築技術規則建築設計施工編》第12章針對「高層建築物」的一般設計通則、建築構造、防火避難設施及建築設備都有詳盡規範，所謂「高層建築物」指的是高度在50公尺或樓層在16層以上的建築物。

消防署表示，不論是純住宅，還是住商混合大樓，都應依照《各類場所消防安全設備設置標準》以及《建築技術規則建築設計施工編》設置消防安全設備。一般而言，住商混合大樓火災風險較高，設置消防安全設備的規定較嚴格，例如住商混合大樓的商用部分應檢討設置排煙設備。

住在越高樓層，火災傷亡風險就越高？

消防署表示，消防雲梯車的用途是消防人員滅火或搶救受困人員時使用，當高層建築物發生火災，警報設備偵測到火災發生並發出警報時，民眾可利用安全梯、特別安全梯等設施逃生，沒有住在幾樓以上傷亡風險就變高的情形。

消防署指出，事實上，針對高樓使用雲梯車救援仍有不特定風險，所以建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要逃生路徑，以確保自身安全。

消防署也提醒，供公眾使用的建築物以及高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯的防火門，保持安全梯不受火、煙蔓延，造成阻斷逃生路徑的情形。

根據內政部建築研究所《高層建築物人員避難之電腦模擬與驗證－以台北101大樓為例》研究成果摘要也指出，高樓(超高層建築)的人員避難安全須依賴大樓的防火避難設施、避難管理作為及避難人員的行為等是否合宜而定。依照法規設計施工的防火避難設施可提供一個安全的避難路徑環境，而避難管理作為須靠消防防護計畫或營運防災計畫有關人員組織、處置措施加以實現，並期望避難人員的行為能夠照著預定計畫走。

高樓火災發生時，應變逃生要訣為何？

消防署提醒，高樓火災發生時，應變逃生應謹記四大要訣及火場逃生避難流程原則。

要訣一：不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標

要訣二：不可搭乘電梯逃生

火場會發生斷電情形，使用電梯逃生容易受困在電梯內。

要訣三：不可躲在浴室

火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質，塑膠門不耐高溫，且浴室門下方為通風百葉，因此躲浴室無法有效阻絕濃煙危害。

要訣四：不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難

濕毛巾擋不住濃煙裡會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾，應爭取避難逃生時間，運用能掩住口鼻的物品(例如口罩、領帶等)即可。

火場逃生避難流程原則：

1. 向下逃、門要記得關

火災發生時，原則上往一樓、往外逃生。火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門。

2. 逃生不行 改避難

往一樓、往外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙而無法避難時，尋找第二逃生路徑，往一樓、往外逃生；若第二逃生路徑也受阻礙，則改往未起火、相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，再立即撥打119求援，且詳細告知待救人員的所在位置，等待消防人員救援。