「香港鬼后」遭除名！蒸發TVB官網 91歲傳奇近況曝光⋯網震驚

記者林汝珊／台北報導

羅蘭被封為「香港鬼后」。（圖／翻攝自臉書）

91歲香港資深女星羅蘭近日驚傳離開合作多年的 TVB，引發外界熱議。日前她才在新戲《金式森林》中飾演郭晉安的母親，被網友大讚「連眉頭都有戲」，不料如今卻被發現已被悄悄從 TVB 官網的藝員名單中消失。

羅蘭從60年代起活躍演藝圈，長達70年的資歷堪稱傳奇，1993年在《七月十四》中飾演靈媒「龍婆」，之後兩度入圍金像獎最佳女配角，被封為「香港鬼后」。2002年，她因對影視圈的貢獻，獲香港政府頒授榮譽勳章，同年更領下 TVB「萬千光輝演藝大獎」。

廣告 廣告

羅蘭官網被除名。（圖／翻攝自網路）

她曾透露，醫生提醒「停止工作會讓腦袋更快退化」，因此她只要身體許可就會繼續拍戲。近年她與 TVB 以「部頭合約」合作，按拍攝量計酬、沒有底薪也不受活動限制。然而這次突然從官網除名，讓不少粉絲相當錯愕。

更多三立新聞網報導

小池徹平當爸來台！認「老化了」再現神顏「私下保養秘訣」曝光

邱澤超甜誓詞！「希望小孩全部像妳」浪漫承諾許瑋甯：愛妳至死不渝

「我的小朋友」深情告白許瑋甯！邱澤誓詞曝光：化成灰燼也在妳身邊

掰了王力宏！李靚蕾「爆乳現身」許瑋甯婚禮 粉色禮服絕美

