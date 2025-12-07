香港鮮芋仙遭爆「欠債千萬」 台灣總部：收回經營權

台灣知名甜品品牌鮮芋仙近期在香港市場陷入危機，短短兩個月內有5家門市接連關閉。（圖／東森新聞）





台灣知名甜品品牌鮮芋仙近期在香港市場陷入危機，短短兩個月內有5家門市接連關閉，並爆發欠薪、欠租等爭議，對此台灣總部發聲明，已經於11/1正式收回香港地區的品牌經營權，強調所有債務問題都與台灣總部無關。

招牌芋泥球仙草冰，淋上經典奶球，連鎖甜品店鮮芋仙在台灣海外有多間分店，但如今香港地區的分店卻爆出拖薪爭議。

今年年中短短2個月內已經有5間門市接連熄燈，根據法院文件顯示，港方代理以多家，名為「One Fresh」、「Next Step」等公司，經營不同店點，1月至7月期間累積超過新台幣2000萬的租金被追討，另外也有曾在香港分店工作的員工指控店家欠他薪資，相關勞動費用也都沒給。

對此鮮芋仙台灣總部日前也發聲明，從今年11/1起已經全面回收管理，也強調任何債務爭議都與他們無關，究竟財務狀況發生什麼事引發外界關注。

