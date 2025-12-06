香港鮮芋仙「欠債千萬」 台灣總部：收回經營權

知名甜品品牌仙芋鮮展店全球，不過在香港日前卻被爆出多項嚴重問題。（圖／TVBS資料照）

台灣知名甜品品牌鮮芋仙近期在香港市場陷入危機，短短兩個半月內有5家門市關閉，並爆發欠薪、欠租等爭議。據了解，香港地區有超過140名員工未領到薪資，同時被追討約2290萬元新台幣的房租。台灣總部已於11月1日正式收回香港地區的品牌經營權，強調所有債務問題皆為前團隊行為，與台灣總部無關。未來總部將依照香港法規，重新規劃人事及營運流程，希望能扭轉困境。

律師徐志明表示，代理商本身是獨立的法人，對外的債務應由代理商自行承擔。由於香港的業務是在總部接手前由前代理商直接經營，因此那段期間產生的債務自然不會由台灣總部來承擔。鮮芋仙於2019年進入香港市場，曾一度擁有19間分店，目前僅剩6間。消息發布後，不少香港民眾紛紛向官方表達希望能重新開設更多分店的心願。

值得注意的是，鮮芋仙在台灣市場的分店數量也呈現下降趨勢。美食智庫費奇老師認為，傳統外食若沒有與時俱進，或是味道過於甜膩、過鹹，或口味一成不變，都會讓消費者產生疲累感或彈性疲乏。鮮芋仙官網統計顯示，品牌全球共有800家分店，其中中國大陸超過100間，美國有33間，台灣僅剩11間，此外在東南亞、澳洲和歐洲也有據點。然而在過去，台灣曾擁有超過100家鮮芋仙分店。

行銷專家王福闓指出，鮮芋仙面臨的問題主要有三個：店型逐漸老化、新品推出速度不夠快，以及消費者對單價感到偏高。在甜品市場中，不斷推陳出新是必要的，而在海外市場更需要因地制宜。未來鮮芋仙在香港的營運調整也成為當地饕客們關注的焦點。

