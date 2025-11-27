香港「世紀大火」至少44死！娛樂圈活動暫停 群星發聲哀悼

香港宏福苑大火。（圖／東森新聞）





香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓26日發生堪稱「世紀災難」的嚴重火警，截至27日清晨統計，已有44人死亡、279人失蹤，火勢至今也尚未完全撲滅，整個香港陷入悲傷凝重的氣氛，娛樂圈也紛紛宣布活動延期，部分節目暫停播出，許多香港藝人也在臉書上發聲，願逝者安息，並為消防隊加油打氣。

被譽為「香港流行樂壇鼻祖」的傳奇歌手許冠傑，在臉書上PO出手寫信表示，「作為大埔街訪，我感同身受！希望各界支持，集中協助香港消防處救援，天佑香港！許冠傑啟」。

許冠傑親筆信為「宏福苑社區」大火發聲。（圖／Sam Hui 許冠傑臉書）

近年經常往返港台的黃秋生，則是在臉書上發文寫下「香港消防」，後面則是15個比讚的手勢，以及11個100分，還有1顆愛心。

黃秋生為香港消防隊加油打氣。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry臉書）

杜汶澤在臉書上喊話香港民眾，願亡者安息、傷者康復。(圖／杜汶澤臉書)

定居台灣的杜汶澤則是在臉書發限動表示，願亡者安息、傷者康復，以及心經全文，希望讓傷痛中的香港民眾，在心靈上能夠獲得平靜。在另一則PO文中，他還跟香港民眾喊話，無論遇到什麼樣的不如意「大家stay strong !」

梁詠琪在臉書限動上發聲，願傷者早日康復，逝者安息。（圖／梁詠琪臉書）

梁詠琪也在臉書限動上表示，「願所有在宏福苑火災中，受影響的人能平安，願傷者早日康復，逝者安息」。



