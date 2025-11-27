香港「五級大火」什麼意思 台灣僅3城市有火警分級

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重大火，至少55人死亡、72人受傷、逾200人失蹤。（圖／美聯社）

香港宏福苑發生五級大火釀重大傷亡，截至今（27）日下午已造成55死、72人受傷，還有超過200人失聯。依照香港火警分級制度，五級就是最嚴重的等級，代表火勢完全失去控制，需出動逾150名消防員、35輛消防車搶救，而台灣目前有火警分級制度的地區，僅台北市、桃園市及新竹市。

綜合港媒報導，香港的火警分級制度是仿效美國，於1964年開始施行，依實際狀況分為1至5級，並由現場指揮官負責判斷，到火勢撲滅為止只會升級、不會下調。

一級火警

香港消防處接獲一般大樓火警消息後，會先視為一級火警處理，由最靠近的消防局出動不超過5輛消防車，約24名消防員前往現場，現場指揮官由消防隊長或高級消防隊長擔任。

二級火警

若發生火災的現場為醫院、火車站、機場、飯店等人潮聚集地，或加油站等危險區域，或遠離水源的地方，消防處將直接列為二級火警，派遣15輛以內的消防車、約50名消防員到場。

三級火警

若火災現場出現大量濃煙，或已知有多人受困，首批消防員未能控制火勢，甚至有蔓延的趨勢，現場指揮官可視情況提升警戒等級，後勤將派遣更多人力支援，總人力普遍在15至20輛消防車、100名消防員左右。

四級火警

若火災持續惡化，受傷人數增加、受困民眾有生命危險，火警現場位於5層樓以上，需要更多人力或設備時，指揮官可視情況提升警戒等級，消防處將調派20至35輛消防車、100至150名消防員，現場指揮官改由副消防總長擔任。

五級火警

當火災完全失去控制，火勢迅速蔓延伴隨大量濃煙，受傷人數也增加時，需將警戒程度提升到最高，至少派遣35輛消防車、150名消防員，現場指揮官改由消防總長擔任，民眾事務總署將跨部門進行統籌，協助投入救災。

至於台灣的部分，目前內政部消防署沒有全台適用的火警分級制度，僅台北市、桃園市及新竹市消防局有進行分級，其中台北市又將火警分為4個等級。

一級火警

接獲報案後，初步判斷為一般火警的案件。

二級火警

火災現場有特殊地理因素，如醫院、地鐵站、危險品倉儲，或需長途供水等地點，將會加派消防資源與人力。

三級火警

發生死亡或3人以上重傷，建築物燒毀面積達30平方公尺，燒毀價值新台幣100萬以上財物，或林木面積達5公頃以上的案件。

四級火警

死亡人數在2名以上，或合計死傷超過15人，房屋毀損在10戶以上，財物損失達新台幣500萬元以上的案件。

