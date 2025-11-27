香港「五級火警」17年後再現 上次嘉禾大廈火災…2勇消殉職
香港新界大埔宏福苑昨（11/26）日下午爆發恐怖火警，火勢沿著大樓外牆棚架與保護網迅速延燒，多棟大樓陷入火海。香港消防處昨日傍晚將事故升為最高等級「五級火警」，這也是香港自2008年嘉禾大廈大火後，時隔17年再次出現五級火警。
香港上一次被認定為五級火警，是2008年旺角彌敦道嘉禾大廈大火，釀成4死55傷，其中2名罹難者為消防員。當年從上午9時20分起火，至下午3時13分才被順利撲滅，全港消防局並降半旗致哀。
如今，宏福苑火災再次升至五級，並造成更嚴重的死傷，引發國際關注。
宏福苑火災昨天下午約2時51分最先在宏昌閣外牆棚架冒出火苗與大量濃煙，火勢極速攀升，10分鐘內便大幅蔓延。濃煙與強烈熱氣逼使大量住戶緊急疏散，外牆棚架疑因防護網與竹材助燃，使火勢沿外牆快速竄升，多次傳出爆炸聲。整個宏福苑共有8棟大樓，火警發生時多達7棟被波及。外牆棚架燃燒後整片坍落，部分火舌沿外牆竄入住宅單位內。
宏福苑自去年起進行外牆維修，工程費達3億3千萬港元，此次大火延燒速度驚人，外界質疑棚架防護網材質是否不符規範、鷹架防火措施是否不足、施工單位是否存在管理疏失。目前香港警方以涉嫌過失殺人的罪名，拘捕了3名負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，他們分別是公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲，目前仍被扣查。
延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊
香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯
30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了
