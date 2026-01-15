香港、大連簽綠船燃合作備忘錄

香港運輸及物流局、大連市長興島經濟技術開發區簽署合作備忘錄，雙方將深化在綠色能源貿易方面協作，共同建構更具韌性的綠色船燃供應鏈，支持全球航運業綠色轉型，並推動香港發展成為綠船燃加注與貿易樞紐，促進貿易發展。

該項合作，除為鞏固並提升國際金融、航運及貿易三大中心地位外，大連長興島則被視為內蒙古及東北地區綠色船燃的重要出海口。透過此次合作，相關綠色燃料可望藉由香港的國際貿易平台與金融體系進行交易與結算，並可經香港出口海外，推動「北貨南銷」，除為香港帶來更穩定的綠色船燃供應。

另一方面也將助力大陸生產的綠色船燃透過香港走向國際市場，提升跨境交易效率，並實現即時結算。