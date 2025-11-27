香港「宏福苑大樓」大火罹難者表示深切哀悼 陸委會：目前無台人受影響

行政院大陸委員會發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自行政院大陸委員會YouTube）





香港新界大埔「宏福苑大樓」昨（26）日下午起，發生疑似因外牆施工引起的發生嚴重火災事件，該大樓共有8棟31樓層高大樓、共2000戶於4600人居住於此。截至目前該場火災仍未完全撲滅，住宅大樓已燒毀7棟，並已導致44人死亡、279人失蹤。行政院大陸委員會今（27）日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。

陸委會表示，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

針對這場大火造成嚴重傷亡，總統賴清德亦表示：「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。」

副總統蕭美琴也發文提到：「為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。」

