香港「宏福苑大火」實際死亡人數破千？網紅揭「超詳盡分析」疑預謀犯案

[Newtalk新聞] 目前香港官方統計宏福苑大火造成159人死亡，對此，網紅李大宇接獲爆料指出，香港大火實際死亡人數絕對超過官方數字，綜合數據分析，當天在宏福苑裡的人最少有2616人，加上「7座31層大樓」＋「易燃封窗發泡膠」＋「助燃棚網」＋「全樓警鐘失效」的組合，在綜合計算下，推估這場大火罹難者可能有1500人，懷疑可能是「有預謀的謀害現場」。





李大宇在YouTube頻道《大宇拍案驚奇》接獲爆料指出，香港大火實際死亡人數絕對超過官方數字。根據香港2021年人口普查和房署的最新數據，宏福苑8座共4643人，平均每座580人，因此將580人乘以7棟受災大樓受災總註冊人口共有4060人。

宏福苑的人口組成大概是長者4成、小孩1成、上班族3成，那天起火時間是11月26日下午2時51分為平日工作日，推估4成長者中在家率有9成、1成的小孩和2成上班族在家，經計算後當天留在家的住戶比例約58％。





因此再用受災總註冊人口4060人，乘以58％得出2366人，不過當天除了住戶外，還有裝修工人或臨時在場的人，以及其他上門、探訪、送貨、社工等，按常理推估250人，因此將2366人加250人，算出這場火災最終暴露人口約2616人，也就是說，火災時在場的人最少有2616人。





加上前述宏福苑為香港的五級大火是「7座31層大樓」＋「易燃封窗發泡膠」＋「助燃棚網」＋「全樓警鐘失效」的組合，很多居民根本不知道火警發生，當時單一的垂直逃生通道也被堵死，因此受到極速垂直蔓延的煙囪效應影響，留給高層住戶的逃生時間可能不到5分鐘，且火源疑似不只一個，還在不同的地方出現，短短幾分鐘內7棟大樓迅速被大火吞噬，懷疑可能是「有預謀的謀害現場」。





但若是根據官方公布的死亡人數159人，死亡率只有6.08％，但其他類似規模的災情，例如倫敦的「格倫菲爾大樓」火災死亡率達24％、台北寶徠13層大樓死亡率約31％，因此按照慣例，這種高層火災死亡率約50％左右，在保守也應該有25％，所以用這個比例推算這次香港大火的死亡人數，中間值以30％計算最少有784人，用極端死亡率的5來看有1308人。





但考慮到問題、狀況更多更複雜，推估真實死亡人數可能有1500人，對此，李大宇表示，「這樣看來中共給出的159人，實際是大大低估了火情的破壞力」，這數字不管是在歷史上、統計上、物理上、邏輯上都是錯的。

