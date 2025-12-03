香港「宏福苑大火」現場畫面外流！大樓內部「滿目瘡痍、屍骸遍佈」震驚網友

香港宏福苑11月26日發生嚴重大火，官方公布目前有156人死亡。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港宏福苑11月26日發生嚴重大火，官方公布目前有156人死亡，對此，網紅李沐陽表示，他對於官方數據採懷疑態度，因為有香港消防員跟他爆料，11月29日搬出的屍體就只少200具，並公開災難現場內部的照片，只見大樓內部的屍體殘骸觸目驚心，讓他真情流露，「我打開看了第一張眼淚就奪眶而出」，該畫面也讓網友震驚。

根據香港官方最新的資料顯示，宏福苑大火死亡人數因此增至156人，仍有30人失聯。對此，李沐陽他的網路節目《新聞看點 李沐陽》指出，他對於官方通報的數字採懷疑態度，因為有香港消防員跟他透露，11月29日搬出的屍體就只少200具，讓部分香港人推測香港政府擔心公布真實數字，會引發又一次時代革命，所以一直隱瞞真相，並打壓封鎖消息。

近日他收到了一組災難現場內部的照片，坦承雖然沒有問爆料者的身分，但這絕對不是普通人拿的到的第一手資料，也是香港當局不可能公開的照片，大火後大樓內部不僅全部焦黑，屍體殘骸慘不忍睹，畫面觸目驚心，讓他真情流露表示，「我打開看了第一張眼淚就奪眶而出」。

對此，這些畫面也震撼不少網友，「看到這麼觸目驚心的火燒大樓的震撼場面，連電影都不可能有的橋段啊！」、「其實未有確實死亡人數，所以未半公開公報！」、「恐怖了吧魔來的。要是真的話他們禍害人就是惡魔來的。」

【更多的香港大火照片在這裡：《新聞看點 李沐陽》】

這些畫面也震撼不少網友，「看到這麼觸目驚心的火燒大樓的震撼場面，連電影都不可能有的橋段啊！」 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》

李沐陽公開災難現場內部的照片，只見大樓內部的屍體殘骸觸目驚心。 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》

李沐陽他的網路節目《新聞看點 李沐陽》指出，他對於官方通報的數字採懷疑態度，因為有香港消防員跟他透露，11月29日搬出的屍體就只少200具。 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》

現場災難畫面觸目驚心，讓他真情流露表示，「我打開看了第一張眼淚就奪眶而出」。 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》

香港大火後大樓內部全部焦黑。 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》