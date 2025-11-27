香港「宏福苑」五級大火釀44死 台北市議會與蔣萬安默哀1分鐘

記者楊士誼／台北報導

香港大埔「宏福苑」發生致命五級火災，造成44人死亡、58人受傷，279人失聯。台北市議會與市長蔣萬安集體默哀一分鐘。（圖／翻攝畫面）

香港大埔「宏福苑」發生致命五級火災，造成44人死亡、58人受傷，279人失聯，包括一名消防員殉職，引起國際關注，總統賴清德、副總統蕭美琴也表示哀悼。台北市議會今（27）日進行市政總質詢，在國民黨團總召李明賢請求下，包括市長蔣萬安、議長戴錫欽在內所有議員、官員皆起立，全場默哀一分鐘。

據綜合報導，「宏福苑」發生致命五級火災，造成44人死亡、58人受傷，279人失聯，死亡人數已追平1962年8月深水埗大火的紀錄，是香港63年來最致命的火災，火勢至今也未完全熄滅。總統賴清德也表示「讓我們一起為香港祈福」。

北市議會今天由國民黨五位議員對蔣萬安及市府官員進行總質詢，李明賢質詢前表示，香港大火造成重大傷亡，更是重大悲劇，總統也在臉書發文表示哀悼，因此他代表國民黨團，希望能先全體默哀。蔣萬安也頻頻點頭表示同意，隨後五名質詢議員起立，議長戴錫欽也裁示，請在場同仁起立默哀一分鐘。

隨即包括議員、議長、市長與眾多市府官員在內，一同起立默哀，為香港近年最悲痛的重大事故表示哀悼。

