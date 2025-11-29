香港「宏福苑」大火增至 128 死 200人仍失聯！外牆「發泡膠板」成奪命元凶

香港宏福苑大火已大致撲滅，初步調查原因為維修的包圍窗戶的「發泡膠板」極易燃。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 香港大埔「宏福苑」五級大火延燒超過 43 小時後，於 28 日上午大致撲滅。然而隨著搜救深入火場，傷亡急遽攀升。香港保安局長鄧炳強於下午證實，這場災難已造成至少 128 人喪生，仍有約 200 人「情況未明」，成為香港開埠以來死傷最慘重的火災之一。初步調查更指出，大樓外牆包覆的「發泡膠板」（保麗龍）具有高度易燃性，是火勢失控的主因。

《香港 01》報導，截至 28 日下午 3 時，共 128 人罹難，其中 108 具遺體已移出火場，另有 4 人送醫後不治，且仍有 16 具「燒焦遺體」留在大廈內待搬移。鄧炳強表示，警方後續進場搜證時不排除會發現更多遺體。

在失蹤人口方面，警方共接獲 467 件求助。雖部分失聯者被確認安全或已送醫，但扣除已辨識身分的 39 名死者後，仍有約 200 人情況未明，其中包含 89 具尚未確認身分的遺體。

針對火勢擴大的原因，鄧炳強說，雖大廈外牆防護網符合阻燃標準，但包圍窗戶的「發泡膠板」卻極易燃。調查顯示，火勢首先由宏昌閣低層圍網燃起，隨即引燃發泡膠板，火舌迅速向上蔓延並波及其他樓棟。高溫造成玻璃爆裂，使火勢竄入室內，形成多處同時起火的災難性情況。

此外，燃燒斷裂的竹棚墜落後引燃其他防護網，並堆積在緊急出口及大廈出入口，嚴重阻礙消防員入內搶救，也使雲梯車無法停在最佳位置。

在究責方面，香港警方已拘捕涉案工程公司兩名董事與一名工程顧問。香港廉政公署（ICAC）亦採取行動，28 日前往負責維修工程的「鴻毅建築師」顧問公司調查，並拘捕該公司負責人。外界關注，這場奪走逾百條人命的慘劇，除工程疏失外，背後是否牽涉貪污舞弊等不法情事。

