香港「宏福苑」狂燒7棟樓釀13死 居民聞焦味才知失火

香港新界大埔區「宏福苑」下午驚爆火警，火勢一發不可收拾，連燒7棟大樓，涉及住戶超過1900戶，居民驚慌逃生，還有住戶指出事發當時完全沒聽到火災警鈴響起。這起大火也造成至少13人死亡16人受傷、1名消防人員殉職。

消防獲報後立即出動救災。圖／AP Direct

綜合外媒報導，「宏福苑」共有8棟大樓，有7座受火勢蔓延，目前仍未掌握有多少居民仍在樓內，消防人員亦難以評估何時撲滅火勢。其中居住在宏福苑B座宏道閣20樓的張先生表示，下午2點多時，在家中聽到消防車嗚笛聲及嗅到燒焦異味，才驚覺失火，連忙收拾東西逃生，並指出當下並沒有聽到任何火災警鈴響起。

香港消防處副處長陳慶勇表示，2點51分接報在宏福苑宏昌閣發生火警，消防人員在5分鐘後到達現場並進行風險評估；下午3點02分，火勢升為三級，因環境惡劣，不時有燒著的棚架及雜物跌下，消防在3點34分將火警升為四級。

該起大火火勢已升至第五級。圖／AP Direct

直至下午6點，入夜後火勢持續，求助個案仍增加，消防將火警升至五級，並調派更多人手到場，消防部門也建議被困在起火建築物內的居民留在室內，關閉門窗，等待救援。

