香港「宏福苑」55死震驚國際 萬華市場大火民眾憂心

萬華雙和市場發生大火，火勢十分猛烈。翻攝我是萬華人臉書

香港昨（26日）才發生「宏福苑」大火，至目前為止造成55死270失聯，引發國際關注，不料今日晚間，北市萬華區的雙和市場也發生火警，熊熊烈焰不斷竄出，讓周邊民眾也紛紛打電話報警，所幸經消防人員搜救後，救出1名年約70歲的老翁，意識清醒，目前無其他民眾受困、受傷，消防局目前也在全力灌救中。

今日晚間7點多，台北市萬華區雙和街的雙和和市場，不明原因起火燃燒，火勢十分猛烈，熊熊烈焰及濃煙不斷向外竄出，讓附近民眾感到相當驚恐，紛紛打電話報案，消防局獲報後派遣大量人車前往灌救，目前仍在持續搶救中。

廣告 廣告

消防人員到場後，救出1名年約70多歲的老翁，不過他意識清醒，暫無大礙被送往醫院檢查，原傳出受困的民眾也確認逃生至安全處，目前仍有2面有火，消防隊持續布線搶救，現場經搜救後，確認無其他受困、受傷民眾，起火原因將帶火勢撲滅後調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

金山賓士墜海死者驚人背景曝 竟是「關渡王」遺孀漢嫂

曾列民眾黨不分區！陸配徐春鶯涉詐貸、依中方指示替柯站台 檢聲押禁見獲准

黃子佼昨遭判1年半 今又因肇逃被起訴