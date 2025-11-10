香港一小學用簡體字答題引熱議，非此即彼大可不必！／羅登廉

羅登廉（作家、文藝評論家）

11月日8日，一段有關“香港某小學允許學生用簡體字答題”的視頻在網路上火起來，引發人們關於繁體字傳承的討論。梁振英強調“應保留繁體字等香港特色，內地生來港上學理應努力學繁體字”的觀點，道出很多人對本土文化的珍視，但這場爭論似乎不該走到非此即彼的地步。

漢字從來不是靜止的符號。從甲骨文到金文，從篆書到隸書，漢字的演變始終伴隨著簡化的趨勢。宋元時期的俗字，敦煌漢簡中的簡寫，都是古人追求書寫便捷的見證。繁體字承載著厚重的文化底蘊，香港教育局早已明確其核心地位，學生必須熟練掌握才能應對升學和工作，這一點毋庸置疑。但簡化字的出現並非對傳統的割裂，而是適應社會發展的必然選擇，就像內地出版的文學原著、工具書籍常有簡體版本，香港學生掌握認讀能力，才能拓寬閱讀視野，更好地與內地及海外華人社會溝通。

廣告 廣告

香港的特色從來不是封閉的壁壘。作為中西文化交匯的樞紐，香港的魅力在於相容並蓄。回歸以來，“一國兩制”的實踐讓這座城市既保留了自身特色，又深度融入國家發展。繁體字是香港教育和社會生活的重要組成部分，這是歷史形成的習慣，理應得到尊重。但這種尊重不應變成排他的門檻，內地生來港求學，確實需要適應本地的語言文字環境，努力學習繁體字是融入的應有之義。可反過來想，允許學生在答題時使用簡體字，不過是給了一個過渡的空間，尤其對初來乍到的學生而言，減少語言文字帶來的阻礙，才能讓他們更快適應新的學習生活。這與要求他們最終掌握繁體字並不矛盾。

把字體之爭上升到身份認同的高度，難免有些狹隘。有的人可能會將繁體字等同於香港特色的全部，將簡體字視為外來衝擊，這種想法忽視了漢字的整體性。繁體字和簡體字都是中華文化的瑰寶，不存在優劣之分。大陸內地也並非拋棄繁體字，書法藝術、文物古跡、學術研究中，繁體字始終佔據重要地位。香港理工大學曾有內地學生用流利的繁體字寫下心聲，證明文化傳承不在於地域界限，而在於內心的認同與實踐。

教育的本質是育人，語言文字教育更是為了溝通與傳承。香港教育局一直堅持“先繁後簡”的原則，要求小學階段夯實繁體字基礎，中學再酌量認讀簡體字，這種循序漸進的方式既保護了本土文化特色，又兼顧了時代發展需求。一所小學允許簡體字答題，或許只是基於實際情況的靈活調整，沒必要過度解讀。

香港的發展離不開開放包容的心態。繁體字需要傳承，但傳承不是固步自封；內地生需要適應，但適應也需要包容的環境。漢字的生命力在於相通的內核，無論是繁體還是簡體，傳遞的都是中華文化的基因。當大家不再糾結於字體的差異，而是聚焦于文化的傳承與交流時，香港才能真正發揮橋樑作用，讓中華文化在相容並蓄中煥發更強的生命力。(照片翻攝示意圖）