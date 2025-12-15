香港《小虎隊》成員好友背刺 損失百萬連亡母遺物都遭殃

前香港無線電視台男星林立洋(現名林利)是「香港小虎隊」成員。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前香港無線電視台男星林立洋(現名林利)，曾唱紅《新紮師兄》主題曲，更與梅艷芳一同發行黑膠唱片的他，也是「香港小虎隊」成員。之後他將演藝中心轉往台灣，同時從歌手身分轉變為演員，演出過《第8號當鋪》、《小李飛刀》。日前，林利老婆陳貞均在社群發文透露，林利託好友把家當從香港寄到台灣，沒想到價值上百萬的物品竟被對方「捐出」，裡頭除了有珠寶、精品外，更有充滿紀念價值的珍貴物品，陳貞均忍不下去才發文，表示心疼老公。

林利於2019年與陳貞均結婚，當時恰逢新冠肺炎肆虐，因此兩人分隔兩地一陣子之後，決定結婚並定居在台灣。日前陳貞均發文表示，林利託好友幫忙從香港寄東西到台灣，沒想到對方竟然全數捐出去，裡頭除了珠寶精品外，還有很多充滿林利亡母回憶的珍貴物品，粗估價值起碼百萬，但如今3年過去了，林利東西討不回來、錢討不回來，無奈想要算了，陳貞均卻覺得這名「香港好友」的行為太離譜。

陳貞均說，林利當初急著來台，託好友幫他用海運寄送幾十箱私人物品，但過了半年沒消沒息，她覺得不對勁，一問之下才知全被那位好友捐出去，「這麼離譜的事情，他都相信！裡面有很多價值不菲的東西，誰會把K金鍊、鑽石、名牌包、手錶，還有很多回憶的東西捐出去，非洲人會要別人全家福的照片嗎？誰會有錢到捐自己的重要物品呢？怎麼可能就這樣相信這種朋友。」另陳貞均更不滿的是，就算捐出去了，也該有處理單位聯絡方式，但「香港好友」總以不知道推託，讓她忍不住對林利說：「這個你認為的好朋友，用你照片放在他店裡，吹噓跟你多好，私底下那些罵你的話，我都聽不下去了。」

心疼老公的陳貞均眼見林利想要「算了｣，忍不住吐嘈，「香港好友」的說詞漏洞太多，還謊稱不知道有貴重物品，就算真的把東西捐出去，收受單位應該也會拆箱分類，或者存在處理單位的聯絡電話，最令陳貞均感到氣不過的是，裡頭有許多林利亡母留下的珍貴遺物也不放過，讓人感到心寒。

網友勸說可以告「香港朋友」侵占，陳貞均無奈說，當初請託送回台灣的物品僅部分拍照存證，倘若提起告訴要跨國，她嘆息：「真的很心酸，他還幫忙那個朋友跑超多次移民署，幫忙那個朋友移民台灣的事，現在想起來真的覺得太不值！」

