香港「愛國者」限定選舉！投票率31.9% 僅略高於歷史新低紀錄

香港7日舉行的「愛國者限定」立法會選舉，投票率僅略高於歷史最低紀錄，只有不到31.9%選民前往投票，且選民登記人數已連續第四年下降，顯示香港選舉被政府干預、幾乎淪為象徵性選舉後，港人已對投票興致缺缺，甚至作為微弱反抗手段。

《衛報》報導，此次香港立法會選舉投票率31.9%，僅比港版《國安法》落實後的隔年、2021年創下的30.2%歷史新低略高。但今年實際投票人數更少，僅約130 萬人，相比2021年的140萬人下滑。香港人口約 750 萬。

在《國安法》實施後，僅有經候選人資格審查委員會核准的「愛國愛港」候選人才能參選，被外界批為「專制主義的展現」。報導指，不投票成為香港人少數能安全表達不滿的方式之一。

然而，鼓吹他人抵制投票已在2021年被列為犯罪。廉政公署7日表示，4名31至44歲男子，因涉嫌在社群媒體煽動他人不投票或投廢票而被捕。廉政公署指，在本次選舉期間，已合共拘捕11人，其中3人已被起訴。

此次投票率低迷主因除候選人限定愛國者之外，選前還發生大埔「宏福苑」惡火，奪走至少159條人命，讓本來就低迷的投票率更不樂觀，因此政府大力宣傳投票，還將投票站開放時間延長，比2021年多兩小時，並在全城張貼海報鼓勵市民投票。

不僅如此，選民還會收到一張「感謝卡」，可在本地商家兌換小禮品，當局也發布了一首名為《同心·投票·創未來》的選舉主題曲，其靈感來自郭富城 2001 年的粵語歌曲《強》。

