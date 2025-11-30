香港：火災死亡人數上升至146人 當局下令加強安全審查
（德國之聲中文網）負責現場搜救工作的香港警方災難遇難者身份鑑定組（DVI）正對火災樓宇進行細致排查。警方搜救指揮官鄭家俊表示，在住宅樓單元內部以及樓頂天台和屋頂上均發現了遇難者遺體。目擊者表示，他們不斷看到遇難者遺體被裝入屍袋運離現場的場景。
鄭家俊對媒體表示，樓體結構目前仍然穩固，但因樓內環境昏暗，搜救進展相當緩慢。身著白色防護服的鄭家俊說：“樓內非常昏暗，由於光線不足，搜救工作進展很慢，特別是在遠離窗戶的區域，搜救尤為困難。” 鄭家俊表示，目前搜救隊伍已完成了七棟樓中的四棟的排查工作。
周日，大批香港市民自發來到宏福苑火災現場悼念死難者。臨時搭建的祭奠處前，擺滿了市民敬獻的白玫瑰、 康乃馨、百合等各類鮮花。在這場香港有史以來最嚴重的住宅火災事故中，迄今為止，已有148人確認死亡。
“對所有人敲響了警鐘”
市民們向火災現場鞠躬，作簡短禱告，或者在花束間留下手寫的字條和祝福。火災現場，悼念的人群排成了長龍，民眾敬獻的鮮花形成了不斷擴大的花海。希望獻上一束花的香港市民連淑貞（音）已經排了一個多小時的隊，她對美聯社記者表示：“這真是對所有人敲響了警鐘，尤其是對這種高層住宅樓來說。”
周三發生火災後，香港市民就自發開始救援和悼念。成千上萬的市民來到火災現場，向死難者致哀，並為失去家園的災民捐贈生活物資和應急物品。首次來到現場的連淑貞表示：“太令人心碎了，真是一場災難。我希望這場災難能引起所有人對安全問題的關注。”
目前仍有數十人下落不明。周日下午，香港警方的受難者身份鑑定組（DVI）仍繼續在廢墟中展開搜尋行動。目擊者表示，他們曾多次看到遇難者遺體被裝入屍袋運離現場的場景。
火災現場位於香港新界的大埔宏福苑，該住宅區共有8棟31層高層居民樓。火災發生時，這些高樓外牆正在進行翻修工程。香港有關當局正在調查施工現場是否違反了消防安全法規。
周六深夜，香港政府宣布，已要求承接宏福苑翻修工程的公司立即停止其他28個施工項目，並接受全面的安全審核。這家承建公司名為“PC&E建設與工程公司”。
香港政府的聲明中稱：“建築部門決定暫時中止PC&E負責的28個工程項目，是因為對其確保施工現場安全的能力缺乏信心。”
聲明還指出：“大埔宏福苑的火災暴露出PC&E在施工現場安全管理方面存在重大漏洞，包括維修期間大量使用泡沫板封堵窗戶。”周日，美聯社致電PC&E公司希望進行問詢，但電話始終未能打通。
北京下令在全國範圍內開展高層建築消防隱患排查
香港保安局長鄧炳強（Chris Tang）表示，初步調查結果顯示，周三下午，一棟住宅樓的底層腳手架外部尼龍防護網上最先起火，引燃外牆泡沫板後火勢迅速蔓延，導致窗戶受熱爆裂，進而使火焰延燒至樓體內部。大風的作用下，火勢很快蔓延至其他樓棟，7棟高樓迅速被火焰吞沒。兩千多名消防員連續奮戰40小時，直到周五上午才撲滅大火。
消防處長楊恩健（Andy Yeung）表示，急救人員在事發樓棟內檢測火災警報裝置時發現，部分警報器在測試中未能正常鳴響。香港消防處也參與了事故原因聯合調查。
印尼外交部稱，遇難者中包括7名印尼外籍勞工，另有數十人下落不明。來自菲律賓駐香港總領事館的消息稱，一名菲律賓籍女傭遇難，另有12人失聯。菲律賓總領事館在確認這名女傭喪生的聲明中寫道：“遠離故鄉的她，為了讓家人過得更好，付出了巨大的犧牲。”
周日下午，數百名菲律賓人聚集在香港中環步行街，以祈禱和唱聖歌的方式悼念這場悲劇中的遇難者。
在北京，應急管理部宣布將在全國範圍內開展高層建築消防隱患排查專項行動。應急管理部表示：“竹制腳手架、非阻燃安全網、消防栓系統、自動噴淋系統、自動火警系統等消防設施設備，都將列入重點檢查範圍。”
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德才 (（美聯社）)
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障
一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 9 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 7 分鐘前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 4 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉
香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 11 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 10 小時前
找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶
香港宏福苑大火後第五天，港警表示仍有大約150人失蹤，讓許多在物資站和庇護中心等待的住戶，情緒複雜。他們有的已經心灰意冷、有的哭得一把鼻涕一把眼淚，還有居民看著被燒毀的家園，以及一輩子的積蓄付之一炬，根本不知所措。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言EBC東森新聞 ・ 1 天前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
警鈴失靈！香港惡火奪128命 火警測試：不會響
宏福苑大火奪走128條人命，成為香港逾70年來傷亡最慘重的火災。釀災元凶追追追，當局初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓。但除此之外，沉默的火警警鈴，恐怕也是造成人們逃生不及、最終命喪火窟的幫兇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前