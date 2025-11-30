香港：火災死亡人數上升至146人 當局下令加強安全審查

（德國之聲中文網）負責現場搜救工作的香港警方災難遇難者身份鑑定組（DVI）正對火災樓宇進行細致排查。警方搜救指揮官鄭家俊表示，在住宅樓單元內部以及樓頂天台和屋頂上均發現了遇難者遺體。目擊者表示，他們不斷看到遇難者遺體被裝入屍袋運離現場的場景。

鄭家俊對媒體表示，樓體結構目前仍然穩固，但因樓內環境昏暗，搜救進展相當緩慢。身著白色防護服的鄭家俊說：“樓內非常昏暗，由於光線不足，搜救工作進展很慢，特別是在遠離窗戶的區域，搜救尤為困難。” 鄭家俊表示，目前搜救隊伍已完成了七棟樓中的四棟的排查工作。

周日，大批香港市民自發來到宏福苑火災現場悼念死難者。臨時搭建的祭奠處前，擺滿了市民敬獻的白玫瑰、 康乃馨、百合等各類鮮花。在這場香港有史以來最嚴重的住宅火災事故中，迄今為止，已有148人確認死亡。

“對所有人敲響了警鐘”

市民們向火災現場鞠躬，作簡短禱告，或者在花束間留下手寫的字條和祝福。火災現場，悼念的人群排成了長龍，民眾敬獻的鮮花形成了不斷擴大的花海。希望獻上一束花的香港市民連淑貞（音）已經排了一個多小時的隊，她對美聯社記者表示：“這真是對所有人敲響了警鐘，尤其是對這種高層住宅樓來說。”

周三發生火災後，香港市民就自發開始救援和悼念。成千上萬的市民來到火災現場，向死難者致哀，並為失去家園的災民捐贈生活物資和應急物品。首次來到現場的連淑貞表示：“太令人心碎了，真是一場災難。我希望這場災難能引起所有人對安全問題的關注。”

火災現場位於香港新界的大埔宏福苑，該住宅區共有8棟31層高層居民樓。火災發生時，這些高樓外牆正在進行翻修工程。香港有關當局正在調查施工現場是否違反了消防安全法規。

周六深夜，香港政府宣布，已要求承接宏福苑翻修工程的公司立即停止其他28個施工項目，並接受全面的安全審核。這家承建公司名為“PC&E建設與工程公司”。

香港政府的聲明中稱：“建築部門決定暫時中止PC&E負責的28個工程項目，是因為對其確保施工現場安全的能力缺乏信心。”

聲明還指出：“大埔宏福苑的火災暴露出PC&E在施工現場安全管理方面存在重大漏洞，包括維修期間大量使用泡沫板封堵窗戶。”周日，美聯社致電PC&E公司希望進行問詢，但電話始終未能打通。

北京下令在全國範圍內開展高層建築消防隱患排查

香港保安局長鄧炳強（Chris Tang）表示，初步調查結果顯示，周三下午，一棟住宅樓的底層腳手架外部尼龍防護網上最先起火，引燃外牆泡沫板後火勢迅速蔓延，導致窗戶受熱爆裂，進而使火焰延燒至樓體內部。大風的作用下，火勢很快蔓延至其他樓棟，7棟高樓迅速被火焰吞沒。兩千多名消防員連續奮戰40小時，直到周五上午才撲滅大火。

消防處長楊恩健（Andy Yeung）表示，急救人員在事發樓棟內檢測火災警報裝置時發現，部分警報器在測試中未能正常鳴響。香港消防處也參與了事故原因聯合調查。

印尼外交部稱，遇難者中包括7名印尼外籍勞工，另有數十人下落不明。來自菲律賓駐香港總領事館的消息稱，一名菲律賓籍女傭遇難，另有12人失聯。菲律賓總領事館在確認這名女傭喪生的聲明中寫道：“遠離故鄉的她，為了讓家人過得更好，付出了巨大的犧牲。”

周日下午，數百名菲律賓人聚集在香港中環步行街，以祈禱和唱聖歌的方式悼念這場悲劇中的遇難者。

在北京，應急管理部宣布將在全國範圍內開展高層建築消防隱患排查專項行動。應急管理部表示：“竹制腳手架、非阻燃安全網、消防栓系統、自動噴淋系統、自動火警系統等消防設施設備，都將列入重點檢查範圍。”

