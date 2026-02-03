香港「獨立書店推薦賞」部分作品在台北書展展出 (圖)

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議

