香港「竹棚」有百年歷史！成龍、周星馳「港片」經典場景

台北萬華貴陽街一帶這處工地選用的是竹棚式鷹架，跟鐵架一起併用。（圖／東森新聞）





香港的竹棚文化傳承超過百年歷史，很多觀光客到當地旅遊，看到用層層交錯的竹架，搭建房子嘆為觀止，這種建築工法也被澳門官方，列為非物質文化遺產，就連台灣部分的工程，也看的到竹棚鷹架，過去還有電影以竹棚為背景，成為經典場景。

兩人一路追一路翻，但這可不是一般武打，而是在竹棚上追逐打鬥，電影A計畫裡，成龍和鎮三環正面交鋒。竹棚的文化價值在香港傳承超過百年，周星馳主演的整鬼專家，同樣也上演竹棚大戰的，原本只是種建築工法，成了演員們的空中跑酷場，除了電影，連澳門文化局也曾拍過搭棚工藝的紀錄片。

影片：「祖師有巢氏在遠古的舊石器時代，已經帶領部落人民棲木而居。」

這門傳統技藝還被官方認定為非物質文化遺產，就連旅客到香港觀光，看到層層交錯密密麻麻的竹架，直呼根本是藝術作品，但也因為架得太高被質疑安全性，專家分析香港大量使用竹棚，考量的是地形跟經濟。

全國建築師公會理事長劉國隆：「山坡地因為它（香港）的地不平，不是台灣這樣，台北市這樣平平的，搞不好它（香港）差三公尺，它的垂直高度就差兩三公尺，他們可能就是這樣子，可能也習慣了，就這樣開始搭。」

但不只香港，在台灣的工地也看得到竹子的身影，像是在台北萬華貴陽街一帶這處工地，選用的是竹棚式鷹架，跟鐵架一起併用。

老公寓正在進行危老翻新拆除作業，但國內使用竹鷹架的比例仍只有2成，除了效率快，因為竹子細，能夠穿過鐵窗間或夾縫，像高雄就有類似工程，另外像是處理磁磚剝落，陽台修補等也會用到築棚，只是台灣比較少見而已。

