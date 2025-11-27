香港"竹編鷹架"成助燃物 對比圓山飯店"金屬製"迅速滅火

社會中心／綜合報導

香港宏福苑這次火勢一發不可收拾的關鍵，竟然可能出在被當地視為"文化遺產"的竹編鷹架。因為抗風性強，取得便宜，又能隨意剪裁，搭建，適合地狹人稠的香港。然而，1995年，台灣的圓山飯店，也發生過類似的大火。不過，當時所使用的鷹架都是金屬製的，在沒有助燃物的加乘下，火勢得以迅速控制。

橘紅色的火苗，不斷從鷹架裡冒出來，接著再順著一旁綠色的防護網，向上延燒。火勢蔓延一發不可收拾。引發大面積燃燒的關鍵，宏福苑火勢迅速延燒，外界指向香港特殊的竹製鷹架成致命關鍵。香港火警現場消防員：「而這些帆布和竹子，會令火勢蔓延非常迅速，導致我們的消防人員，在處理這麼大的面積下有一定的難度。」第一線的消防人員坦言，大樓外布滿帆布和竹製鷹架，不僅助燃，也替救援行動，增添不少困難。

廣告 廣告

香港「竹編鷹架」文化遺產成助燃物 對比圓山飯店大火「差在這」

香港"宏福苑"大火不斷延燒，專家揭關鍵。（圖／民視新聞）建築安全履歷協會創會理事長戴雲發：「其實我們去香港的時候，都會覺得他們技術高超，感覺上都替他們捏把冷汗，他們（工地鷹架）最好的方法，就是用竹架再狹窄地形再複雜，它（竹編鷹架）都可以做。」工人們穿梭在狹窄的空間裡，搭建竹製鷹架。過往在港片中，常常出現的場景。目前香港的竹編鷹架，是全世界僅剩下的傳統工藝，因為竹編鷹架，適合在有限的空間裡架設，加上成本是鐵製鷹架的十分之一，機動性極高，相當適合人多地狹的香港。1995年，台灣圓山大飯店屋頂發生火災，也一度延燒到鷹架、帆布。當時的火勢，被及時控制下來。當時就是金屬鷹架，加上採用"防燃帆布"。

香港「竹編鷹架」文化遺產成助燃物 對比圓山飯店大火「差在這」

香港"宏福苑"大火不斷延燒，專家揭關鍵。（圖／翻攝畫面）台灣公安學會創會理事長劉進名：「它（圓山大飯店）的防火區劃，做得（比）香港這個大火來得好，在法規上面或者是實務上面，使用管理上面我想我們台灣，做的應該不會比香港或其他國家來得差。」被當地視為"文化遺產"的竹編鷹架，原本香港政府今年才預告，未來將被更為堅固的金屬材質給取代。這回疑似沒有搭配防火網，加大火勢，也讓竹製鷹架的安全性，更受質疑！

原文出處：香港「竹編鷹架」文化遺產成助燃物 對比圓山飯店大火「差在這」

更多民視新聞報導

香港大火死傷慘重 奧斯卡影后黑底白字心碎發聲

香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常

好消息！宏福苑找到生還者 香港消防處證實了

