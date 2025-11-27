香港、英國曾有集合住宅大火 「煙囪效應」致滅火困難

香港一把惡火，令人聯想到2017年英國倫敦的「格蘭菲塔大火」。

這棟人口密集的集合住宅住了100多戶、600人，半夜有一台冰箱漏電走火，要命的是，正在整修的外牆使用了易燃的鋁合金隔熱板，火勢快速蔓延至其他樓層。最後造成72人不幸喪生，也是英國從二戰結束後最嚴重的火災。

倫敦格蘭菲塔大火釀72死 火調出爐歸咎政府、業者疏失

格蘭菲塔住戶說道，「老實說，我甚至不敢確定，是否有一半的人有逃出來？有孩童在窗外，我人打開手機閃光燈求救，但消防車的梯子根本到不了。」

時任倫敦消防局長考頓表示，「如各位所見，這是一場空前的火災，在我29年任職倫敦消防局期間，我從來沒有見過這樣的大火。」

導致格蘭菲塔滅火困難的原因之一正是「煙囪效應」，這是指戶內空氣沿著垂直空間向上昇或下降，造成空氣加強對流的現象。

更早之前的1996年，同樣在香港的嘉利大廈火警，也是因為「煙囪效應」導致火勢快速蔓延。當時這棟商業大樓正在整修電梯，焊接產生的火星點燃雜物，引發火災。

嘉利大廈形狀狹長有利熱空氣向上堆積，讓高樓層火勢格外嚴重。消防單位雖然出動直升機救人，最後仍釀成41死。

時任消防處副處長曾廣豫曾說：「我們到的時候很多人在等救援，包含在天台的，我們使用直升機救援。」

嘉利大廈因為電梯施工搭了「竹製鷹架」，也成為助長火勢的原因。最近的例子是在今（2025）年10月18日，位在中環的華懋大廈的棚架起火，建管機關還特別發出通告要求建商檢討鷹架的阻燃功能，不料才過1個月又發生更嚴重的意外。

竹子鷹架是香港傳統的施工用具，因為重量輕、成本低廉，更容易在狹窄的香港街道上運送，不只曾出現在許多經典港片當中，直到現在都還是廣泛應用在工地現場。

但是基於安全考量，香港政府今年曾經要求，所有公共工程必須有50%以上使用金屬鷹架。

竹鷹架技工黃志森表示，「當然就安全方面來說，竹子鷹架是比較短期性的材料，我是希望竹子與金屬能共存互補。」

當時推廣金屬鷹架的主要考量是施工安全，而不是防火性，也沒有完全禁止竹製鷹架。然而，在經過宏福苑大火的慘痛教訓之後，香港官方可能會考慮採取更嚴格的措施。

竹編鷹架是宏福苑火勢快速延燒的關鍵嗎？

