香港、英國曾有集合住宅大火 「煙囪效應」致滅火困難
香港一把惡火，令人聯想到2017年英國倫敦的「格蘭菲塔大火」。
這棟人口密集的集合住宅住了100多戶、600人，半夜有一台冰箱漏電走火，要命的是，正在整修的外牆使用了易燃的鋁合金隔熱板，火勢快速蔓延至其他樓層。最後造成72人不幸喪生，也是英國從二戰結束後最嚴重的火災。
倫敦格蘭菲塔大火釀72死 火調出爐歸咎政府、業者疏失
格蘭菲塔住戶說道，「老實說，我甚至不敢確定，是否有一半的人有逃出來？有孩童在窗外，我人打開手機閃光燈求救，但消防車的梯子根本到不了。」
時任倫敦消防局長考頓表示，「如各位所見，這是一場空前的火災，在我29年任職倫敦消防局期間，我從來沒有見過這樣的大火。」
導致格蘭菲塔滅火困難的原因之一正是「煙囪效應」，這是指戶內空氣沿著垂直空間向上昇或下降，造成空氣加強對流的現象。
更早之前的1996年，同樣在香港的嘉利大廈火警，也是因為「煙囪效應」導致火勢快速蔓延。當時這棟商業大樓正在整修電梯，焊接產生的火星點燃雜物，引發火災。
嘉利大廈形狀狹長有利熱空氣向上堆積，讓高樓層火勢格外嚴重。消防單位雖然出動直升機救人，最後仍釀成41死。
時任消防處副處長曾廣豫曾說：「我們到的時候很多人在等救援，包含在天台的，我們使用直升機救援。」
嘉利大廈因為電梯施工搭了「竹製鷹架」，也成為助長火勢的原因。最近的例子是在今（2025）年10月18日，位在中環的華懋大廈的棚架起火，建管機關還特別發出通告要求建商檢討鷹架的阻燃功能，不料才過1個月又發生更嚴重的意外。
竹子鷹架是香港傳統的施工用具，因為重量輕、成本低廉，更容易在狹窄的香港街道上運送，不只曾出現在許多經典港片當中，直到現在都還是廣泛應用在工地現場。
但是基於安全考量，香港政府今年曾經要求，所有公共工程必須有50%以上使用金屬鷹架。
竹鷹架技工黃志森表示，「當然就安全方面來說，竹子鷹架是比較短期性的材料，我是希望竹子與金屬能共存互補。」
當時推廣金屬鷹架的主要考量是施工安全，而不是防火性，也沒有完全禁止竹製鷹架。然而，在經過宏福苑大火的慘痛教訓之後，香港官方可能會考慮採取更嚴格的措施。
竹編鷹架是宏福苑火勢快速延燒的關鍵嗎？
更多公視新聞網報導
香港竹編鷹架將被淘汰 港府：安全考量改換金屬鷹架
金門陽明湖畔林地傍晚發生火災 警消全力灌救阻火勢擴大
其他人也在看
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 9 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 6 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 12 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
香港大火不斷更新／65死279失聯！傍晚再竄火舌 民眾排隊認屍場面哀戚
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 21 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 22 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
香港惡火奪44命！文化遺產「竹編鷹架」淪害命殺器？專家揭1物是關鍵
香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束。外界質疑，這次嚴重火警，疑因竹棚加上未具阻燃功能的棚網助長了火勢蔓延，更有專家點出，部分業者可能為節省成本，採用不具阻燃效果的棚網，然而，被當地視為文化遺產的竹編鷹架，是否成致命因素，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
裝甲兵失聯6天獲救 搜救員利用基地台"握手"訊號找人
中部中心 ／ 中部綜合報導陸軍10軍團江姓裝甲兵，在山區失聯六天，幸運獲救。搜救人員透露，為了找人，他們拿著同款電信門號上山，依循同樣的登山路線找人，透過手機和基地台的"握手"訊號，縮小範圍。此外，裝甲兵除了摔落的地方有溪水，他還帶了3根能量棒與哨子等救命神器，才能奇蹟生還。裝甲兵在失聯六天獲救 搜救隊員透露 利用基地台的握手訊號比對找人。（圖／翻攝畫面）獨自登山江姓裝甲兵，順利獲救，躺在擔架上被送出來，意識清楚，雙手合十向搜救隊員致謝，失聯六天成功獲救，外界好奇，搜救隊員除了徒步搜尋，是怎麼利用科技幫忙找到人？關鍵就在手機和基地台的連線訊號，也就是俗稱的握手，搜救隊員比對訊號，發現江姓男子，可能下山時，沒有按照原規劃路線下山，加上，知道他在八仙山，腳有抽筋的狀況，疑似想抄近路趕快下山，最後不慎摔落270公尺深的土坡。裝甲兵身上帶有能量棒 他說共有三根 一天吃半根 撐到搜救隊員找到他。（圖／民視新聞）搜救隊員，利用科技找人，另外他這六天是怎麼渡過的？也令人好奇，因為摔落山坡，包含士兵的，眼鏡、頭燈和手機，全都噴散。也好險，他背包內有帶上能量棒，掉落地方剛有溪水，以及哨子狂吹，讓他保住一命3根能量棒一天吃上半根，餓了就喝溪水，靠著撐下去的信念，終於等到搜救隊員發現了他。江姓裝甲兵，登山經驗不算豐富，這次挑戰獨攀差點回不來，所幸平安獲救，目前在醫院休養，替這起山域驚魂，畫下句點。原文出處：裝甲兵失聯6天獲救 搜救員利用基地台「握手」訊號找人 更多民視新聞報導台中八唐縱走失聯！陸軍十軍團裝甲兵施2招 引搜救人員成功尋獲裝甲兵獨攀「八唐縱走」滑墜溪谷 失聯6天奇蹟獲救藍白別唱衰！政院通過1.25兆軍購特別預算 顧立雄：已獲DSCA報價民視影音 ・ 3 小時前
香港大埔宏福苑火災為何這麼嚴重？《衛報》分析: 竹製鷹架疑助火勢蔓延
[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑周三（26 日）下午發生嚴重火災，已造成至少 44 人死亡，數十人傷勢危急，目前仍有近 280 人失蹤。案發當時，火勢迅速蔓延，最先自宏昌閣外牆的竹製鷹架起火，火勢迅速蔓延至至少五棟建築，造成重大損失。 據了解，該住宅區由八棟 31 層高的樓宇組成，共約 2,000 個單位，居住人口約 4,800 人。目前火災原因尚待調查，然而《衛報》分析指出，從建築外部看到大量的竹製鷹架及綠色建築網，這可能加速火勢擴散。 香港是全球少數仍廣泛使用竹材進行建築的城市之一。當地建築常見以竹竿和紮帶搭建的鷹架，既輕便又成本低廉，也被視為一種傳統工藝和文化象徵。早在兩千年前的漢代捲軸畫中，就有竹塔建築的描繪。 然而，由於竹材易燃，安全隱患逐漸引起關注。官方數據顯示，自 2018 年以來，涉及竹製鷹架的工業事故，已造成 23 人死亡。今年三月，香港政府宣布將逐步淘汰竹材，改用耐火鋼材，並規定公共建築工程中 50% 的框架結構必須採用金屬材料，以提升建築安全並適應潮濕氣候。 對此，香港九龍竹鷹架工人聯合會曾表示反對棄用竹材。他們指出，竹竿形狀各異，搭建鷹架需師傅精湛技藝新頭殼 ・ 8 小時前