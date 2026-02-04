香港1月PMI升至52.3 連續6個月保持擴張

（中央社記者張謙香港4日電）標普全球香港1月採購經理指數（PMI）回升至52.3，高於上月的51.9。標普表示，香港的PMI已連續6個月保持在50以上的擴張區間，反映出營商環境持續好轉。

標普表示，香港民營企業於1月的整體經營狀況再度改善，並指香港自12月以來，新業務流入量大幅成長，改善速度加快。

但標普表示，香港的商業信心依然低迷，悲觀情緒達到5個月以來的最高水準。（編輯：廖文綺）1150204