香港160死大火究責到底 港府宣布成立3人制獨立委員會、9個月交報告

2025年11月26日，香港大埔集合式住宅「宏福苑」發生大火，造成160人死亡。路透社



香港大埔高樓住宅宏福苑上月26日發生大火，造成160人喪生，火災畫面震驚全球。香港特首李家超12日宣布，委任陸啟康法官等三人組成獨立委員會，審視大火成因以及相關維修工程是否存在違法行為，9個月內完成報告。

綜合港媒報導，李家超12日舉行記者會，宣布委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，另兩名委員包括立法會議員陳健波與港鐵公司第3任董事局非常務主席歐陽伯權。

李家超表示，若委員會在審視過程中，就特定議題或個別環節，認為有需要獲賦予法定調查委員會的相同法定權力進行調查，可以向特首提出建議，讓獨立委員會成為法定調查委員會。

他指出，獨立委員會需就宏福苑起火、火勢迅速蔓延及火災造成的居民傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災發生的因素，大廈配置的消防裝置及設備，以及有效運作的監督和責任問題。

並且，針對大型樓宇維修工程，獨立委員會需檢視有關工程各環節，是否存在不適當的關聯利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題，以及有關工程有否涉貪違標、違規招標的問題。

李家超說，針對上述兩大要點，獨立委員會需檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠，提出建議。為確保獨立委員會可在9個月內完成審查並撰寫報告，港府將賦予獨立委員會最大的主導權及彈性空間，簡化流程，盡快完成任務。

他也強調，關於本次大埔火災一定「一查到底、問責到底」，會查明真相、追究責任，讓需要負責的人負責。

宏福苑大火是香港近77年來傷亡最慘重的火災，也是香港史上死亡人數第三高的火災。

