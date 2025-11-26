香港17年來最嚴重火警 惡火難控制！已36死279人失聯

香港17年來最嚴重火警，惡火難控制！圖/ 《每日郵報》

香港新界大埔一處集合式住宅區「大埔宏福苑」，在26日發生嚴重火警，消防隊約在下午2時接獲通報，但火勢難以控制，越燒越大，截至今（27日）凌晨1時仍未撲滅。最新消息顯示，已有36人不幸身亡，有279人仍是失聯狀態。

大埔宏福苑是1980年代興建的密集式住宅，屋齡已42年，因此近日展開維修外牆的工程，屋外搭滿竹子棚架。不過就在26日下午2點左右，消防隊接獲通報有火警，而後3點火勢不但沒控制住，還有繼續延燒的狀況，到了傍晚更是越燒越大。

據悉宏福苑有8棟樓，但有居民表示，7棟樓都被燒了，而且火勢蔓延地很快，一棟燒過一棟。另據香港媒體報導指出，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位，相信這次影響的居民多達4千多人。截至今日凌晨1時半訊息，有36人死亡，其中一名為37歲殉職消防者，另外還有23人受傷，還有279人仍處於失聯狀態。

這次的火警被香港定為「五級大火」，香港上一次的五級大火發生於2008年，當年旺角嘉禾大廈起火，造成4人死亡。自1997年香港主權交由中國以來，這是第2次出現五級大火，但這次的死傷人數比上一次還更多。

大火發生後，行政長官李家超已啓動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報，並指示相關部門全力做好滅火和救援救治工作。目前已有700名居民，入住臨時設立的庇護中心。中國國家主席習近平也指示全力救災，設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。



