香港17年來首5級火警！宏福苑擁42年歷史 災前外觀曝

香港宏福苑為17年來首個五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生大火，截至今（27）日清晨6時，已造成44人死亡、279人失聯。警方拘捕宏福苑維修工程的工程公司董事及顧問，3人均涉嫌誤殺。事實上，宏福苑是香港的大型集合住宅社區，擁有42年歷史，曾屬於政府推動的居屋計劃，房價相當親民，多為長者居住，地理位置更是當地居民前往市區上班的必經之路。

香港消防局於1964年實施火警分級制，分為一至五級，以及更高的「災難級」共六個級別。宏福苑大火為香港歷史上最為嚴重的火災之一，火勢直到今日清晨才大致受控。根據港媒《香港01》報導，宏福苑於1983年落成，樓齡42年，設有8棟、全部樓高31層，共容納1984戶、超過4000名居民。

宏福苑鄰近元洲仔公園，也鄰近吐露港公路，普遍大埔居民往九龍市區上班，會經過宏福苑對面大埔公路元洲仔段馬路，宏福苑所在位置可說是大埔居民前往市區的必經之路。

當初宏福苑售價也相當親民，每戶約14坪，其售價約在11.6至15.9萬港元之間，大約新台幣64萬左右，可以說在當時是香港居住正義政策的一環。

據悉，此次大火最先起火的大廈，為整個屋苑最接近吐露港位置的「宏昌閣」，隨後火勢蔓延至「宏泰閣」等大廈。而對面的大埔公路元洲仔段一帶已經封閉，多輛消防車、警車正在應對火災。

報導指出，宏福苑於2024年7月進行大翻修，至今已動工超過一年，承辦商為宏業建築工程有限公司，原預2026年3至6月分批拆除棚架，未料現在就發生意外。

事實上，香港上一次的五級火警，是17年前釀成4死、55傷的旺角嘉禾大廈火災。《無綫新聞》報導提到，事件發生於2008年8月10日，懷疑因為冷氣機漏電起火，死者包括2名消防隊員和隊長，都是因受困陽台吸入濃煙致死。

另一場造成嚴重死傷的五級火警，是香港於1997年主權移交以後，1996年11月20日的油麻地嘉利大廈大火，造成41死、80傷，亦有消防隊長殉職。起火原因與大廈電梯維修工程有關，而大廈並沒有自動灑水系統，導致死傷人數慘重。

大埔宏福苑對面馬路連接吐露港公路，為大埔居民前往市區上班的必經之路。（圖／翻攝自Google Maps）

宏福苑災前外觀。（圖／翻攝自臉書社團／宏福苑大維修苦主聯盟）

