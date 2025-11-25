香港2028年將發射「月閃」 有望成全球唯一環月觀測設備
香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌近日接受媒體採訪時透露，香港將在2028年前後發射首顆月球軌道探測器「月閃」，用於觀察月球上的流星。「十五五」期間，香港將繼續深度參與嫦娥七號、嫦娥八號、天問三號等國家重大航天工程。
據《大灣區之聲》24日報導，香港將在2028年前後發射首顆月球軌道探測器「月閃」，用於觀察月球上的流星。
蘇萌表示，在「十五五」時期大陸航天事業邁入新階段的國家戰略背景下，香港正以前所未有的深度和廣度參與國家重大航天任務，並展現出強勁的科研實力與戰略價值。
蘇萌詳細介紹了香港大學太空研究實驗室參與大陸探月、探火計劃的情況。港大實驗室正與國際月球觀測協會合作，為嫦娥七號聯合研製ILO-C小型廣角光學望遠鏡相機，預計2026年隨任務發射，用於從月球拍攝銀河系。實驗室還聯合深圳大學與COSPAR（空間研究委員會）共同推進天問三號載荷研製。
蘇萌表示，「月閃」旨在觀察月球上的流星。他說，所謂「月閃」，就是月球因微隕石撞擊產生的瞬時光學現象。由於月球沒有大氣層，此類觀測對地月空間環境評估及未來人類月面活動安全都至關重要。目前全球尚無專門的環月觀測設備，香港的「月閃」任務有望填補空白，極大提升香港在國際深空探測領域的影響力。
蘇萌表示，「月閃」任務將由香港和大陸聯合進行。其中探測器的望遠鏡將在香港本地製造，航天器設計也在香港開展，具體製造與測試將在大陸聯合多家機構完成。至於運送「月閃」前往月球軌道的火箭，已有多個大陸航天機構表示對此感興趣。
未來五年，實驗室將開設「新太空經濟」碩士課程，加強與大陸及海外太空中心的合作，並可能深度參與月球科研站相關觀測設備研發與數據研究。港大還在深度論證利用月球背面開展甚低頻射電天文觀測，有望填補人類最後的一塊「缺失的宇宙電磁波譜」。
