香港37歲消防員殉職 女友悲痛道別：很難接受...想再牽你的手

香港宏福苑大火，消防局全力救災。（AP）

香港宏福苑昨（26日）下午2時許發生火警，7棟32層樓高大樓火燒一夜，今（27日）早火勢才逐步獲得控制，目前已累計55死，當中包含一名37歲消防員何偉豪，傳出他下月才將要和交往10年的女友結婚，今（27日）何的女友透過社群向男友道別，並表示想向外界告假，因為真的很難接受，也好想再牽他的手。

香港消防單位昨（26日）2時51分獲報宏福苑火警，殉職何偉豪分屬沙田消防局，也是最早抵達現場救災的小隊之一，何偉豪衝火場救災時突失聯約半小時，被尋獲時臉部已嚴重燒傷，送醫搶救仍不治。

何偉豪生前常在社群紀錄生活，當中不乏和女友身影，據了解，何偉豪女友經營服飾店，昨傳出噩耗後，今（27日）就未開門營業。有同袍透露，聽說何偉豪下個月將和交往10年的女友結婚。

何偉豪女友今在Threads曬出男友黑白照道別，「我的Superhero任務完成回到氪星啦～你是我的驕傲！」同時表示想向大家請個小假，坦言「真的無法接受…我好想、好想可以再牽著你的手」。





